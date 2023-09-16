Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне заявили, что решение о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS ещё не принято
Переливание из пустого в порожнее продолжается.

реклама

Несмотря на то, что американский правящий класс кажется монолитным, в реальности там тоже возникают конфликты с невозможностью прийти к консенсусу по ключевым политическим вопросам. В частности, длительной дилеммой для руководства США остаётся вопрос поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые Киев очень сильно желает получить, чтобы иметь возможность наносить удары по российскому тылу на куда большую глубину и с куда большим ущербом, чем это можно делать беспилотниками или крылатыми ракетами.

реклама

Пока что «партия войны» в Вашингтоне не может получить всеобъемлющую поддержку в решении данного вопроса, поэтому в американском оборонном ведомстве периодически сообщают о том, что решение о передаче ATACMS в пользу Киева не принято. То же самое представитель Пентангона повторил сегодня в комментарии для прессы.

ATACMS представляет собой баллистическую ракету, способную наносить удар на так называемую оперативную глубину — в данном случае на 300 километров от места старта. Пусковые установки ATACMS устанавливаются на уже больше года активно применяемые ВСУ шасси РСЗО HIMARS и M270 MLRS. На вооружении ВСУ находились аналоги данных систем — оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Точка-У» — которые были практически полностью уничтожены в ходе боевых действий. Россия применяет значительно более современные ОТРК «Искандер», которые в исполнении с баллистической ракетой (индекс «М») могут поражать цели на расстоянии до пятисот километров.

#россия #украина #сша #боевые действия #atacms
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Шойгу призвал усовершенствовать боевые возможности вертолётов Ка-52М
Блинкен вновь заявил, что Украина сама решает, какие цели ей поражать в ходе текущего конфликта
Зеленский пообещал «цивилизованный» ответ странам, запретившим ввозить украинское зерно
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
64
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
30
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
62
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
31
Субъективная ретроспектива советского кинематографа
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
6
Севастополь атаковали модифицированные зенитные ракеты C200 и безэкипажные катера
24
Вашингтон совершил ошибку, предоставив ВМС США $32 млрд на строительство боевых кораблей
11
Трещины и проседание грунта в Аризоне, Калифорнии и Юте вызваны истощением подземных вод
4
Системы искусственного интеллекта научились обманывать людей
5

Сейчас обсуждают

УдалЁн
05:24
Очень странно. Мик в последнее года 3 выпускают холодные и производительные камни. Будем надеяться что Блас ошибся
4-нм процессор MediaTek Dimensity 9300 SoC перегревается из-за высокой тактовой частоты
Алексей Сорокин
05:19
Парни, прекратите спор про то что 65 это херня или 65 это норм ничего нет. буржуи собирают бабло под распил. и только обещают через три года... через три года, надо будет не 30ярдов, а 330ярдов. и пр...
В России создадут процессор «Эльбрус-Б» – уникальная архитектура и 65-нм нормы за 30 000 000 000 р
Алексей Сорокин
05:11
если посмотрите новости по технике в армии и флоте - последние лет 20 - все бо'льшая доля у "новостей" в будущем времени. дошли до того, что будущие ремонтные процедуры, подаются как какие то важные и...
В России создадут процессор «Эльбрус-Б» – уникальная архитектура и 65-нм нормы за 30 000 000 000 р
УдалЁн
05:08
И купила и покупает.
Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
УдалЁн
05:07
Поэтому ps и удалила киберпанк из псстор через месяц после релиза? Проблем были на всех платформах. Ещё один Хейтер коробки. П.с. я вообще это поколение консолей пропустил. Слишком слабое железо. Жду ...
Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
УдалЁн
05:00
Автор просто Хейтер коробки.
Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
Дмитрий Копылов
04:50
Только человек, никогда не игравший в игры на андроид и на свиче, может сравнивать эти платформы. Т.е. обыкновенный балабол.
Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
истребитель хохлизма
04:45
знач можно с территории усраины по бритам и сша жахнуть ядеркой
Блинкен: США не поощряют удары ВСУ по России, но оставляют выбор целей за Киевом
Дмитрий Копылов
04:42
Ты в нинтендо стор, похоже, ни разу не заглядывал
Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
aleximus777
04:23
'битрейд' - подходяще в данном контексте... Именно что рейд по качеству...Такая 'коллекция' и для мобилок уже не подходит. А я-то, идиот, десятки мегабит оставляю в битрейте, а все потому, что выбороч...
Как упорядочить и сжать свою видеоколлекцию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем