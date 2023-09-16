Переливание из пустого в порожнее продолжается.

Несмотря на то, что американский правящий класс кажется монолитным, в реальности там тоже возникают конфликты с невозможностью прийти к консенсусу по ключевым политическим вопросам. В частности, длительной дилеммой для руководства США остаётся вопрос поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые Киев очень сильно желает получить, чтобы иметь возможность наносить удары по российскому тылу на куда большую глубину и с куда большим ущербом, чем это можно делать беспилотниками или крылатыми ракетами.

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Пока что «партия войны» в Вашингтоне не может получить всеобъемлющую поддержку в решении данного вопроса, поэтому в американском оборонном ведомстве периодически сообщают о том, что решение о передаче ATACMS в пользу Киева не принято. То же самое представитель Пентангона повторил сегодня в комментарии для прессы.

ATACMS представляет собой баллистическую ракету, способную наносить удар на так называемую оперативную глубину — в данном случае на 300 километров от места старта. Пусковые установки ATACMS устанавливаются на уже больше года активно применяемые ВСУ шасси РСЗО HIMARS и M270 MLRS. На вооружении ВСУ находились аналоги данных систем — оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Точка-У» — которые были практически полностью уничтожены в ходе боевых действий. Россия применяет значительно более современные ОТРК «Искандер», которые в исполнении с баллистической ракетой (индекс «М») могут поражать цели на расстоянии до пятисот километров.