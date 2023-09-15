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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу призвал усовершенствовать боевые возможности вертолётов Ка-52М
И без того модернизированную версию «Аллигатора» надо усилить ещё больше.

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В ходе посещения вертолётного завода «Прогресс», на котором выпускаются разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с современной версией данной винтокрылой машины с индексом «М» и, выслушав доклад представителей военной приёмки, призвал дополнительно усовершенствовать боевые возможности вертолёта.

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Как отметил глава российского оборонного ведомства, необходимо не только увеличить боевой потенциал Ка-52М, но и повысить уровень защищённости пилотов.

Ка-52 активно применяются в рамках специальной военной операции, и именно на долю этих вертолётов приходится значительная часть уничтоженной бронетехники ВСУ.

#россия #промышленность #ка-52 #вертолёты #ка-52м
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