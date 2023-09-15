Очевидно, военачальник появился там не просто так, природой полюбоваться.

После вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» из поля зрения исчез генерал армии Сергей Суровикин, который с прошлой осени и до зимы был командующим российской группировкой войск на Украине и который воспринимался командованием «вагнеровцев» как связной с официальным Минобороны России. С тех самых событий конца июня этого года Суровикина было не видать, и какие только слухи не ползли по тематическим группам в социальных сетях, посвятившим свою деятельность разборам всего, что связано со специальной военной операцией. По всей видимости, генерал был после участия в совершенно справедливых, учитывая его роль в специальной военной операции, допросов, отправлен в отпуск, после чего приступил к выполнению уже других обязанностей.

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Как сообщают неофициальные источники, сейчас Суровикин находится в Алжире на встрече с местным военным руководством. Никакой информации и никаких подробностей этой встречи нет. Важно понимать, что российские военные делегации последнее регулярно посещают Северную Африку, где у РФ, безусловно, имеются свои интересы. Не исключено, что визит Суровикина в Алжир связан с событиями в Нигере и Габоне, где произошли военные перевороты со свержениями прозападных руководителей.

Суровикин получил известность в рамках специальной военной операции как военачальник, курировавший возведение массивной эшелонированной обороны вдоль всей линии боевого соприкосновения. Во многом именно поэтому «контрнаступление» ВСУ, которое скоро отметит 3,5 месяца с момента своего начала, не добилось никаких значительных результатов.