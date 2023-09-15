Но то, конечно, официально. Что неофициально, никто никогда не скажет.

Какие только «вбросы» не осуществляются на тему специальной военной операции и якобы активном участии в ней северокорейских «добровольцев», которых «кровожадный» Ким Чен Ын отправляет в Россию в обмен на экономическую помощь со стороны Москвы. И ладно бы «вбрасыватели» сами были святыми, но ведь ситуация уже дошла до абсурда: российские военные давно сбились со счёту, бойцы-наёмники из скольких стран мира участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Одних только европейских языков в перехваченных переговорах ещё в самом начале СВО насчитывалось порядка десяти, а уж как сильно численность наёмников, по понятным и весьма трагическим причинам, возросла впоследствии, сейчас даже приблизительно сказать невозможно.

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Тем не менее, вопрос об участии добровольцев из КНДР в СВО был задан сегодня в рамках пресс-конференции по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. На этот вопрос Путин ответил словами «Это чушь полная», тогда как Лукашенко справедливо посоветовал странам Запада активнее следить за своими действиями в рамках текущего конфликта.

Как добавил глава российского государства, необходимости в привлечении специалистов из других стран нет, поскольку у РФ у самой хватает добровольцев. С начала года и по сегодняшний день в армию по контракту записались уже 300 тысяч добровольцев.

Ранее в Сети многократно всплывали «вбросы» о якобы привлечении северокорейских строителей к восстановлению городов и населённых пунктах в новых регионах РФ, но объективных доказательств этому так и не было найдено. А долго искать их, как вы понимаете, по банальнейшим причинам вроде характерной внешности, не нужно.