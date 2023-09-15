Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин рассказал, сколько добровольцев подписали контракт с ВС РФ с начала этого года
Спойлер: очень много.

реклама

Поскольку государство сейчас, по понятным причинам, активно вкладывает средства в вооружённые силы, предоставляя военнослужащим-участникам СВО не только очень существенное жалование, но и массу льгот и преференций, нет ничего удивительного в том, что те, кто не нашли себя на «гражданке», массово добровольно записываются в армию по контракту. Сегодня президент России Владимир Путин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко назвал число добровольцев, с начала текущего года и по сегодняшний день подписавших соответствующие контракты.

реклама

Как отметил глава государства, количество добровольцев сегодня превысило круглую отметку в 300 тысяч человек.

Нетрудно догадаться, что стимулом к столь значительному росту числа добровольцев, желающих подписать контракты с Минобороны, является не только высокое жалование, которое, как отметил глава государства, «гораздо выше», чем в среднем по стране, но и поведение Украины как государства в целом и её руководства в частности. Своими инфантильными действиями официальный Киев многих убедил в правильности проводимого Россией курса, и с этим уже ничего не поделаешь: слишком много глупостей было сделано и ещё больше — сказано.

#россия #боевые действия #экономика #армия #вооружённые силы
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Истребители-бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности — СМИ
Центробанк повысил ключевую ставку до 13 %
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
62
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
28
Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
39
Собираем школьнику новый ПК для Cyberpunk 2077 за 33000 рублей в сентябре 2023 г
14
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
30
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
122
Субъективная ретроспектива советского кинематографа
3
Почему ВСУ завязли в минных полях глубиной 500 метров - разбираемся в способах разминирования
14
Как перевоспитывали алкоголиков и боролись с алкоголизмом в СССР
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
4

Сейчас обсуждают

Вежливый L_E_O_P_A R_D
16:40
Понятно, что такие удары ослабляют противника и стоят ему необходимого и дорогого вооружения, но тем не менее, речь не шла именно об уничтожении рубежа противовоздушной обороны. Это важно иметь ввиду,...
Депутат-политик Украины Шуфрич задержан за госизмену: у политика нашли советские кители и ордена
Вежливый L_E_O_P_A R_D
16:40
За эти несколько недель ВСУ продемонстрировали не просто способность уничтожения самой нафаршированной ПВО противника, а то, что эти возможности теперь перешли в стадию системной реализации. На это ук...
Депутат-политик Украины Шуфрич задержан за госизмену: у политика нашли советские кители и ордена
Вежливый L_E_O_P_A R_D
16:39
Триггер войны уже давно переведен в активное положение и ВСУ не стесняются валить по кораблям, самолетам, портам и аэродромам противника, по его военным заводам и фабрикам, топливной инфраструктуре, в...
Депутат-политик Украины Шуфрич задержан за госизмену: у политика нашли советские кители и ордена
Вежливый L_E_O_P_A R_D
16:39
Но все эти фокусы были основаны на тупости стада, которому это все скармливалось, и потому там никому не приходило в голову задать себе простой вопрос о том, что самолет или субмарину могли заметить и...
Депутат-политик Украины Шуфрич задержан за госизмену: у политика нашли советские кители и ордена
Вежливый L_E_O_P_A R_D
16:39
Между прочим, это положение дел рисует еще недавно – невероятную картину, которую невозможно было представить даже в самых буйных фантазиях. Очень долгое время любимая игра сначала совков, а затем и р...
Депутат-политик Украины Шуфрич задержан за госизмену: у политика нашли советские кители и ордена
Вежливый L_E_O_P_A R_D
16:39
Точных координат события указано не было, но было сказано, что атака случилась в западной части акватории Черного моря. А как мы знаем, именно здесь сейчас проходят суда, уходящий из наших портов, воп...
Депутат-политик Украины Шуфрич задержан за госизмену: у политика нашли советские кители и ордена
Вежливый L_E_O_P_A R_D
16:38
Вчера, уже под конец дня, в Сети появились кадры атаки нашего морского дрона, который отработал по одному из двух ракетных фрегатов противника класса «Вася Быков». Представлено было всего одно видео и...
Депутат-политик Украины Шуфрич задержан за госизмену: у политика нашли советские кители и ордена
Евгений Тарасов ( UB0ALN )
16:37
...по НАТе не прилетало??? Напрасно. А надо бы.Ох как выпрашивают....
В зоне СВО впервые был осуществлён пуск крылатых ракет большой дальности с бомбардировщика Су-34
Truth Seeker
16:36
Все эти ТЭЦ и подстанции фигня, рынки и супермаркеты, вот приоритетные цели
Севастополь атаковали модифицированные зенитные ракеты C200 и безэкипажные катера
Бот_Пригожина_0308
16:35
"Мыколка у тебя из дупы батва торчит" - на Окраине предложили использовать трупы укроинцев в качестве удобрения для полей. Цэ дiл(д)о.
Вашингтон совершил ошибку, предоставив ВМС США $32 млрд на строительство боевых кораблей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем