Спойлер: очень много.

Поскольку государство сейчас, по понятным причинам, активно вкладывает средства в вооружённые силы, предоставляя военнослужащим-участникам СВО не только очень существенное жалование, но и массу льгот и преференций, нет ничего удивительного в том, что те, кто не нашли себя на «гражданке», массово добровольно записываются в армию по контракту. Сегодня президент России Владимир Путин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко назвал число добровольцев, с начала текущего года и по сегодняшний день подписавших соответствующие контракты.

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Как отметил глава государства, количество добровольцев сегодня превысило круглую отметку в 300 тысяч человек.

Нетрудно догадаться, что стимулом к столь значительному росту числа добровольцев, желающих подписать контракты с Минобороны, является не только высокое жалование, которое, как отметил глава государства, «гораздо выше», чем в среднем по стране, но и поведение Украины как государства в целом и её руководства в частности. Своими инфантильными действиями официальный Киев многих убедил в правильности проводимого Россией курса, и с этим уже ничего не поделаешь: слишком много глупостей было сделано и ещё больше — сказано.