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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле не считают медленным расследование причин авиакатастрофы, в которой погибло руководство ЧВК «Вагнер»
Прессе лишь бы побыстрее получить сенсации. И не важно, насколько они достоверны.

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В конце августа в Тверской области произошла авиационная катастрофа частного самолёта, в которой погибли десять человек, включая основателя и руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, членов экипажа и сопровождающих лиц. Следствие по данному, без преувеличения, резонансному делу, началось сразу и продолжается и по сей день.

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Многие недобросовестные журналисты считают своим долгом подгонять следователей, которые, вообще-то, разбираются с крайне сложным и запутанным делом, в котором так много заинтересованных сторон, что тем, кто занимаются этой работой, мягко говоря, не позавидуешь.

Дошло даже до того, что российская пресса посчитала допустимым задать вопрос о скорости проведения расследования пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. В ответ на данный вопрос Песков заявил, что в Кремле не считают расследование катастрофы медленным, поскольку речь идёт о «непростом происшествии» и «непростом расследовании».

По словам Пескова, давать какие бы то ни было комментарии на эту тему сейчас преждевременно.

#россия #чвк "вагнер"
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