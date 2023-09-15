Объясняется это борьбой с инфляцией. Что логично.

На сегодняшний день в Центральном Банке России было назначено заседание, в рамках которого в том числе обсуждался вопрос ключевой ставки, под которую ЦБ РФ вводит в обращение дополнительные деньги. Поскольку прогнозируемый уровень инфляции в стране оказался выше, чем предполагалось ранее, то и решение о дальнейшем поднятии ключевой ставки оказалось вполне ожидаемым: сегодня ключевая ставка была поднята на сто базисных пунктов, или дополнительно на 1 %, итого составив 13 %.

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Председатель ЦБ Эльвира Набиулллина прямо заявила, что решение вызвано фактором борьбы с инфляцией. И если горе-экономистам с первого взгляда кажется, что профессионалы своего дела говорят какую-то ерунду, ведь повышение ключевой ставки неизбежно ведёт за собой рост стоимости кредитных денег, но на самом деле действие ЦБ как раз рационально: чем меньше в государстве, которое не имеет такого счастья, как экспорт инфляции в другие страны, дешёвых денег, тем, собственно, ниже инфляция.

Кроме того, высокая ключевая ставка подстёгивает банковскую активность граждан, которые начинают вкладывать рубли на депозитные счета, в том числе меняя для этого имеющуюся у них иностранную валюту. Таким образом укрепляя рубль.

Текущая ключевая ставка — самая высокая с весны прошлого года, когда она на фоне массированного санкционного удара и закупки долларов за рубли с целью их вывода временно поднималась аж до 20 %. На тот момент экономику страны ограничительными мерами финансового характера удалось удержать.