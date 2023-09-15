В такой связке данный носитель и ракету уже опробовали в ходе специальной военной операции.

В рамках реального конфликта стороны активно ищут новые способы удивить противника. Для этого применяются как совершенно новые системы вооружений, так и происходит своего рода гибридизация — когда система вооружения и её носитель первоначально не создавались для работы друг с другом, но под давлением обстоятельств получили такую возможность.

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Например, вооружённые силы Украины продолжают активно использовать модернизированные при помощи Британии фронтовые бомбардировщики Су-24, с которых запускают первоначально, естественно, непредназначенные для них крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP. Россия, в свою очередь, научила (по данным источников средств массовой информации) свои фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34 сначала нести массивные авиабомбы ФАБ-1500 с модулями коррекции и планирования, теперь же, как вновь сообщают СМИ со ссылкой на свои осведомлённые источники, «тридцать четвёрки» адаптировали под крылатые ракеты большой дальности.

Уточняется, что адаптации подверглись самые современные версии Су-34 с индексом «НВО». Что за крылатые ракеты большой дальности научились подвешивать на самолёт, не поясняется: источник заявил лишь, что «ракета не новая». Дополнительно уточняется, что в рамках специальной военной операции эта нестандартная связка уже применялась и успешно выполнила боевые задачи.

По замыслу, адаптация Су-34 под крылатые ракеты большой дальности производилась с расчётом на гипотетический конфликт со странами НАТО. В теории, адаптация большого количества носителей под крылатые ракеты позволяет осуществлять колоссальный залповый пуск ракет, за которым следует наступательная операция. Является ли всё происходящее на самом деле одним жирным намёком на дальнейшие действия ВС РФ на Украине, покажет только время.