«Прокатить» такая отмазка не должна.

Российские сотовые операторы после обрушения на страну санкций, включая запрет на официальный ввоз телекоммуникационного оборудования, начали сильно наглеть и повышать цены на услуги, лишать абонентов безлимитных тарифов, внедрять дополнительные платежи вроде «Режима модема» и так далее. Федеральная антимонопольная служба регулярно проверяет сотовых операторов, и чаще других достаётся МТС.

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Сегодня ведомство в очередной раз заявило получении жалоб от абонентов и о о проверке данного оператора с целью выяснения причин, по которым с 28 сентября цены в ряде тарифных планов поднимутся на 59 рублей. Служба направит соответствующий вопрос оператору, ну а пока что МТС уже начала оправдываться, придумав классическое объяснение.

Как отметил представитель МТС в комментарии для прессы, увеличение стоимости тарифных планов связано с повышением затрат на обслуживание действующего оборудования, а также на развитие сотовой инфраструктуры.

Представитель оператора добавил, что изменение в стоимости тарифов с 28 сентября составит менее 10 %, то есть, примерно в районе общей инфляции в стране. С одной стороны, дополнительные 59 рублей в месяц в текущей действительности — это совсем смешно, с другой же стороны, абоненты справедливо недоумевают, почему вся полнота затрат операторов ложится на их кошельки, в том числе через методы, которые выглядят как двойная плата за одно и то же (ярчайший пример — дополнительная плата за «Режим модема»).

В прошлом году ФАС уже признавала МТС виновной в необоснованном повышении цен на услуги, поэтому будет интересно узнать, окажутся ли очередные однообразные аргументы оператора для Службы убедительными.