Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ФАС проверит МТС по вопросу повышения цен на тарифы, оператор уже начал оправдываться
«Прокатить» такая отмазка не должна.

реклама

Российские сотовые операторы после обрушения на страну санкций, включая запрет на официальный ввоз телекоммуникационного оборудования, начали сильно наглеть и повышать цены на услуги, лишать абонентов безлимитных тарифов, внедрять дополнительные платежи вроде «Режима модема» и так далее. Федеральная антимонопольная служба регулярно проверяет сотовых операторов, и чаще других достаётся МТС.

реклама

Сегодня ведомство в очередной раз заявило получении жалоб от абонентов и о о проверке данного оператора с целью выяснения причин, по которым с 28 сентября цены в ряде тарифных планов поднимутся на 59 рублей. Служба направит соответствующий вопрос оператору, ну а пока что МТС уже начала оправдываться, придумав классическое объяснение.

Как отметил представитель МТС в комментарии для прессы, увеличение стоимости тарифных планов связано с повышением затрат на обслуживание действующего оборудования, а также на развитие сотовой инфраструктуры.

Представитель оператора добавил, что изменение в стоимости тарифов с 28 сентября составит менее 10 %, то есть, примерно в районе общей инфляции в стране. С одной стороны, дополнительные 59 рублей в месяц в текущей действительности — это совсем смешно, с другой же стороны, абоненты справедливо недоумевают, почему вся полнота затрат операторов ложится на их кошельки, в том числе через методы, которые выглядят как двойная плата за одно и то же (ярчайший пример — дополнительная плата за «Режим модема»).

В прошлом году ФАС уже признавала МТС виновной в необоснованном повышении цен на услуги, поэтому будет интересно узнать, окажутся ли очередные однообразные аргументы оператора для Службы убедительными.

#россия #мобильная связь #мтс #сотовая связь #мобильный интернет
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Замглавы НАТО призвал не приравнивать падение обломков дронов к атаке на альянс
В постпредстве РФ при ЕС порекомендовали не ожидать улучшения отношений с Евросоюзом
Министр обороны Германии усомнился в возможности Украины «правильно применять» ракеты Taurus
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
27
ГАЗ-18 – первая советская малолитражка с коробкой-автоматом
2
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
57
Операция "Наполеон": довольно бюджетный приключенческий фильм из Исландии
2
Компания Bitmain сообщила о четвёртой поставке высокопроизводительных Asic-устройств KS3
47
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
26
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
116
Почему ВСУ завязли в минных полях глубиной 500 метров - разбираемся в способах разминирования
14
Apple представила семейство iPhone 15 и Apple Watch Series 9
5
Как перевоспитывали алкоголиков и боролись с алкоголизмом в СССР
16

Сейчас обсуждают

Даниил Лавкрафт
22:47
Пост: "начало 2023го" в сентябре. Но "За пост начислено вознаграждение" Оверцлокерс такой оверцлокерс...
Конец эры дешевых SSD: цены на флеш-память начнут увеличиваться в начале 2023 года
Мираж
22:46
"А как же хохлосрач?" ты до него ещё не дорос
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
Bearcub
22:33
Думаю кто же такой тупой заголовок сделал)) и не ошибся почётный ципсошник грозаху...))
ВСУ могли атаковать флот РФ в Крыму при помощи ракет "Нептун" собственного производства
Мираж
22:27
Я согласен украинцам поздняк метаться, ты такой проницательный уставший лузер.
Минфин предлагает обязательный возврат валютной выручки экспортеров для поддержания рубля
Лувиагелита Эдельфельт
22:25
Только вот нюанс есть небольшой, со всеми этими нанометрами. Никто не указывает плотность, кроме тех же интелов, которые что-то да и делают в этом направлении, в то время как остальные стремятся умень...
В России создадут процессор «Эльбрус-Б» – уникальная архитектура и 65-нм нормы за 30 000 000 000 р
Dani Stavin
22:25
Слава Богу нашему бессменному великому лидеру..Если бы не он так и жили бы 23 года в 90х...С колен страна встала уже. Скоро вот Европу поставим буквой Г и заживем
В России создадут процессор «Эльбрус-Б» – уникальная архитектура и 65-нм нормы за 30 000 000 000 р
Velyurov
22:20
Чудеса какие-то. Как не запустишь gpu-z на компе с какой-нибудь затычкой, во всех строчках одно и тоже: "Данте, пы тидор".
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
Андрей Радченко
22:20
Вы за свои трупы,гниющее в землях Украины,много получули?Ой забыл вам же жигулями платят!!!
Польский намёмник пожаловался, что Украина не выплачивает компенсацию семьям погибших поляков
Иван Кузнецов
22:13
Украинское? Да, практически всё.
Гусев призвал граждан установить приложение для фиксации украинских БПЛА и ДРГ
Андрей Радченко
22:13
Ювелирная точность ракет видна в Крыму.Украинских ракет!!!
Британские власти собираются запретить государственным структурам использовать камеры видеонаблюдения Hikvision и Dahua
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем