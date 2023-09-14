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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Замглавы НАТО призвал не приравнивать падение обломков дронов к атаке на альянс
НАТО это (война с РФ) не НАДО.

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Киевские власти могут сколько угодно пытаться устраивать провокации, дабы напрямую втянуть страны НАТО в конфликт на своей стороне, чтобы хоть как-то склонить реальную чашу весов на свою сторону, но с вероятностью, близкой к абсолютной, этого не произойдёт по одной простой причине: человечеству, по крайней мере, в северном полушарии, очень быстро придёт конец, а если не конец, то существование, при котором живые позавидуют мёртвым. Это все прекрасно понимают, поэтому натовские функционеры из раза в раз повторяют, что не являются стороной текущего конфликта между Москвой и Киевом, хотя очевидно, что НАТО во главе с США оказывают Украине безмерную поддержку, исключительно благодаря которой она и продолжает брыкаться и сопротивляться.

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Когда ВС РФ наносят удары по портовому городу Рени в Одесской области, расположенному на противоположной от территории Румынии стороне Дуная, киевские власти регулярно устраивают истерики и заявляют о том, что российские беспилотники то отклоняются от курса и падают на территории этой страны-члена НАТО, то на неё падают обломки этих беспилотников, то ещё что-нибудь. Попытки втянуть альянс в конфликт остаются тщетными по причинам, которые мы описали в первом абзаце.

И чтобы раз и навсегда положить конец этим действиям со стороны Украины, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что не стоит приравнивать падение обломков дронов, даже если оно и впрямь имело место, к нападению на страну альянса.

По словам Джоанэ, подобные инциденты случаются, это не первый и не последний раз, и расценивать их необходимо именно как инциденты, а не факты нападения на НАТО.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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