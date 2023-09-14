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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД Украины жалуются, что запрет на ввоз зерна нарушает соглашение с ЕС
И если друг оказался вдруг... и не друг, и не враг, а так...

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Эпопея с украинским зерном, которого в стране, по крайней мере, до начала специальной военной операции, производилось сильно больше, чем она сама может потребить, а, следовательно, именно его экспорт оставался одним из последних источников заработка Киева, продолжается. В результате так называемой зерновой сделки украинское зерно столь масштабно наводнило европейский рынок, что местные производители из числа младочленов Евросоюза, в структуре экономики которых также преобладает аграрный комплекс, натурально взвыли: украинское зерно продаётся по бросовым ценам, тем самым демпингуя весь продовольственный рынок.

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Как итог, Еврокомиссии пришлось до 15 сентября запретить дальнейший ввоз украинского зерна. Не факт, что завтра ограничение будет продлено, но наиболее пострадавшие от этой истории восточноевропейские государства, в частности, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия, открыто заявляют о том, что будут решать эту проблему самостоятельно.

Естественно, в Киеве в очередной раз устроили истерику, заявив, что запрет на импорт украинского зерна нарушает соглашение между Украиной и ЕС, ради которого, если что, страна пожертвовала всем, в том числе остатками своей государственности. Как отметил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, «запрет в принципе противоправный».

Станут ли на «противоправность» обращать внимание в Евросоюзе, а уж тем более в отдельных его странах, которые ни под чем не подписывались, вопрос риторический. Когда речь идёт об экономической безопасности государства, всё остальное уходит даже не на второй, а на десятый план.

#украина #экономика #евросоюз
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