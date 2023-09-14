Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Запад занервничал после визита Ким Чен Ына к Путину — СМИ
О чём договорились два лидера, никому неизвестно, и эта неизвестность заставляет волноваться.

реклама

С какими заголовками и в каком стиле западная псевдосвободная пресса будет освещать визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, можно было даже не придумывать: предсказуемость этих ребят находится на запредельно высоком, что само по себе должно вызывать у них стыд, уровне.

реклама

О чём договорились Ким Чен Ын и Владимир Путин вместе с гигантскими соответствующими делегациями, широкой публике неизвестно, поскольку основная часть переговоров шла за закрытыми дверями, но продолжительность данного процесса — пять часов, при условии, что темы переговоров были заранее согласованы между сторонами — подразумевает, что тем обсуждения было много, и по каждой из них был найдено то или иное решение.

И вот, теперь западная пресса, для которой тема Северной Кореи всегда была способом излить свои самые потаённые тёмные фантазии, предсказуемо осветила визит лидера КНДР в Россию. По мнению части западной прессы, Россия может поделиться с КНДР колоссальным опытом обхода санкций, а также отойти от официальной объявленной Пхеньяну Советом Безопасности ООН санкционной политики, к которой в своё время к своему несмываемому стыду в период утраты суверенитета присоединилась и Москва.

Данный процесс, считают аналитики, позволит Северной Корее модернизировать свою экономику, а также преодолеть вызванную крайне неудачной географией страны эпоху продовольственных кризисов. Не секрет, что Россия сегодня — один из крупнейших производителей удобрений и продовольствия на планете, так что помощь Москвы в этом плане будет для Пхеньяна неоценимой.

Хотя официально об этом не было сказано ни слова, пресса справедливо предполагает, что лидеры двух государств заключили массу договоров о военно-техническом сотрудничестве. Допускается, что КНДР обеспечит Россию миллионами артиллерийских снарядов советского/российского калибра, а взамен получит самые современные российские военные технологии, в том числе касающиеся ракетной техники и военного судостроения. Необходимо понимать, что Россия, по подсчётам западной же прессы, сейчас в семь раз превосходит весь коллективный Запад по объёмам выпуска артиллерийских снарядов; во сколько раз увеличится этот отрыв после подключения производственных мощностей Северной Кореи, можно только гадать, и положение РФ в рамках специальной военной операции станет ещё более уверенным, чем оно есть сейчас.

В случае если КНДР с российской помощью начнёт наращивать свой военный потенциал в регионе, это может привести к появлению у Москвы рычагов влияния на соседей Пхеньяна — Японию и Южную Корею, которые ранее с удовольствием работали с Россией, но в результате полного отсутствия государственного суверенитета были вынуждены присоединиться к объявленной США санкционной политике в отношении РФ.

Важно понимать, что основная масса фантазий и слухов о Северной Корее начала плодиться в 1990-е — в период начала вырождения западной прессы как таковой и в период начала в КНДР реальных экономических проблем, вызванных острейшей нехваткой продовольствия и исчезновения экономической поддержки со стороны Советского Союза. Так-то КНДР могла (и может до сих пор) похвастать развитым промышленным сектором, основным рынком сбыта которого были страны соцлагеря.

#россия #политика #кндр #северная корея
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp в случае появления в сервисе запрещённого контента
WSJ: США наложат санкции на тех, кто помогают РФ обходить американские санкции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
13
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
27
ГАЗ-18 – первая советская малолитражка с коробкой-автоматом
1
Операция "Наполеон": довольно бюджетный приключенческий фильм из Исландии
2
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
39
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
22
Компания Bitmain сообщила о четвёртой поставке высокопроизводительных Asic-устройств KS3
47
Выбираем практичный вертикальный пылесос в 2023 году: нюансы и советы
2
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
112
Apple представила семейство iPhone 15 и Apple Watch Series 9
5

Сейчас обсуждают

Мираж
16:48
это спам
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
Мираж
16:47
Леопарду 2 танк T72 а тем более сразу два, не по зубам, поэтому видео постановочное. Вежливый подтверди... Леопард 2 может только с T-34 потягаться и не факт что он выйдет победителем, а если Т-34 бу...
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
Heavy Metaller
16:47
Надо бы сирийским мстителям на территории Германии передать чего-нибудь хорошего. Чтоб фриц заплатил за разрушенную Сирию своей кровью, кровью своей женщины и своих детей. Потом дать подарки алжирцам ...
Немецкие БПЛА Vector впервые применены ВСУ для атак на территорию России
Bot0-Chat
16:47
Шеша, здарова, чертила. Тебя уже выпустили из сумасшедшего дома?
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
Kiler
16:44
Какой ты чёрт. Если вы там у бабок старые трусы нюхаете, то я такими делами не занимаюсь, трахаю исключительно красоток, в основном топ-модель
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
Bot0-Chat
16:44
Нынешнее население Малорoссии, за редким исключением, нам в России не нужно.
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
Bot0-Chat
16:44
Нынешнее население Малороссии, за редким исключением, нам в России не нужно.
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
SmaSheR
16:43
Со спорткарами и суперкарами все несколько сложнее - они часто не комфортные, может даже кондея не быть и окна не открываться) Также часто задний привод (но сейчас все чаще полный встречается) - зимой...
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
Руслан Знамов
16:41
Поздно. Теперь пробуйте грести бабло без работников, раньше надо было думать.
Аналитики считают, что космическая индустрия скоро столкнется с нехваткой специалистов
Мираж
16:41
После фраз, "этот дебильной" и "досвидания" сразу понятно что этот продавец Шешенбек т.к. это полный его стиль написания.
Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем