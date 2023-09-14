О чём договорились два лидера, никому неизвестно, и эта неизвестность заставляет волноваться.

С какими заголовками и в каком стиле западная псевдосвободная пресса будет освещать визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, можно было даже не придумывать: предсказуемость этих ребят находится на запредельно высоком, что само по себе должно вызывать у них стыд, уровне.

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О чём договорились Ким Чен Ын и Владимир Путин вместе с гигантскими соответствующими делегациями, широкой публике неизвестно, поскольку основная часть переговоров шла за закрытыми дверями, но продолжительность данного процесса — пять часов, при условии, что темы переговоров были заранее согласованы между сторонами — подразумевает, что тем обсуждения было много, и по каждой из них был найдено то или иное решение.

И вот, теперь западная пресса, для которой тема Северной Кореи всегда была способом излить свои самые потаённые тёмные фантазии, предсказуемо осветила визит лидера КНДР в Россию. По мнению части западной прессы, Россия может поделиться с КНДР колоссальным опытом обхода санкций, а также отойти от официальной объявленной Пхеньяну Советом Безопасности ООН санкционной политики, к которой в своё время к своему несмываемому стыду в период утраты суверенитета присоединилась и Москва.

Данный процесс, считают аналитики, позволит Северной Корее модернизировать свою экономику, а также преодолеть вызванную крайне неудачной географией страны эпоху продовольственных кризисов. Не секрет, что Россия сегодня — один из крупнейших производителей удобрений и продовольствия на планете, так что помощь Москвы в этом плане будет для Пхеньяна неоценимой.

Хотя официально об этом не было сказано ни слова, пресса справедливо предполагает, что лидеры двух государств заключили массу договоров о военно-техническом сотрудничестве. Допускается, что КНДР обеспечит Россию миллионами артиллерийских снарядов советского/российского калибра, а взамен получит самые современные российские военные технологии, в том числе касающиеся ракетной техники и военного судостроения. Необходимо понимать, что Россия, по подсчётам западной же прессы, сейчас в семь раз превосходит весь коллективный Запад по объёмам выпуска артиллерийских снарядов; во сколько раз увеличится этот отрыв после подключения производственных мощностей Северной Кореи, можно только гадать, и положение РФ в рамках специальной военной операции станет ещё более уверенным, чем оно есть сейчас.

В случае если КНДР с российской помощью начнёт наращивать свой военный потенциал в регионе, это может привести к появлению у Москвы рычагов влияния на соседей Пхеньяна — Японию и Южную Корею, которые ранее с удовольствием работали с Россией, но в результате полного отсутствия государственного суверенитета были вынуждены присоединиться к объявленной США санкционной политике в отношении РФ.

Важно понимать, что основная масса фантазий и слухов о Северной Корее начала плодиться в 1990-е — в период начала вырождения западной прессы как таковой и в период начала в КНДР реальных экономических проблем, вызванных острейшей нехваткой продовольствия и исчезновения экономической поддержки со стороны Советского Союза. Так-то КНДР могла (и может до сих пор) похвастать развитым промышленным сектором, основным рынком сбыта которого были страны соцлагеря.