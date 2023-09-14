Когда это случится, пока неясно.

Официальная часть визита главы Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию завершилась, и, судя по практически постоянной улыбке лидера КНДР, переговоры прошли в высшей степени продуктивно. В детали общественность пока не вводят, ограничиваясь лишь традиционными эпитетами «содержательно» и «плодотворно», но можно не сомневаться в том, что просто так визит такого уровня не организуется, и что все темы обсуждения уже были предварительно согласованы.

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Дипломатический протокол, да и просто нормы этикета подразумевают, что гость — в данном случае Ким Чен Ын — пригласит хозяина встречи, Владимира Путина, в свою страну с официальным визитом. Как передаёт северокорейское агентство Ренхап, Ким Чен Ын пригласил президента России посетить КНДР, и тот принял приглашение.

Не секрет, что в текущих реалиях глава российского государства без особой на то надобности территорию РФ старается не покидать, поэтому когда состоится визит в Пхеньян, неизвестно.