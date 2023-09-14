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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина просит у Запада истребители, которые могут составить конкуренцию Су-35
Такие сначала создать надо. Процесс небыстрый.

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Войдя в роль вечных просящих и не думая из этой роли выходить, на Украине продолжают регулярно требовать от своих заокеанских и закордонных покровителей всё новые системы вооружений. Примечательно, что в Киеве начали потихоньку признавать объективную действительность — техническое превосходство российской армии — и требовать что-нибудь, что позволит сравнять баланс сил.

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В данном случае речь идёт о Су-35 — самом современном российском истребителе из числа имеющихся в войсках в приемлемом количестве. Поскольку вся авиация, которая сейчас имеется у Украины — это советское наследие, которое Россия как правопреемница СССР почему-то не стала изымать из бывших «республик» в свою пользу, и ничего нового в плане авиации за это время на Украине разработано и произведено не было, то единственная надежда только на Запад.

В частности, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что главным конкурентом Украины в воздухе является Су-35, поэтому самолёт, который необходим стране, должен как минимум не уступать ему по своим характеристикам и ударным возможностям.

Ну, а есть ли на Западе такие самолёты, пока неизвестно: в реальном бою против настоящего, равного соперника никто из стран Запада не участвовал. И, надеемся, участвовать не будет, потому что итог у такого конфликта — фатальный для всех.

#россия #украина #боевые действия #су-35
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