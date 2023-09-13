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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили, что пока не видят завершения украинского конфликта на устраивающих Вашингтон условиях
Ну, вы поняли: что думает Украина, никого на самом деле не интересует.

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Иногда американские функционеры забывают свою роль в том спектакле, которую они устроили во всём западном мире, в результате чего из их уст порой проскакивает реальное отношение администрации Белого дома к текущему конфликту на Украине. А именно — сугубо потребительское.

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Сегодня официального представителя американской администрации Джона Кирби спросили, когда завершится противостояние на Украине, на что тот ответит, что в Белом доме пока не видят возможности завершения конфликта на условиях, которые, видите ли, устраивают Вашингтон, поэтому «очевидно, что этого не случится прямо сейчас».

Устраивающие Вашингтон условия — это, по сути, пересказ хотелок киевского руководства: вывод российских войск, возвращение к границам 1991 года и прочая нереализуемая в нынешней действительности фантастика. Данная позиция прямо противоречит условиям России, которая будет требовать признания теперь уже как минимум пяти бывших регионов Украины как территорий РФ вкупе с неотчуждаемым вечным нейтралитетом Киева. И это, очевидно, план минимум российского руководства.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #психиатрия
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