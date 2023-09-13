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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Блинкен заявил о конце сложившегося после Холодной войны миропорядка
А что случилось-то?

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На протяжении тридцати лет на планете главенствовал коллективный Запад, не имея, по сути, конкуренции. Даже Россия, на протяжении 45 лет Холодной войны под названием СССР являвшаяся второй стороной силы в мире, представляющей альтернативу западному миропорядку, в 1991 году после утраты собственного суверенитета в результате развала Советского Союза долгое время стремилась встроиться в западный мир. К сожалению, на Западе это было никому не надо, поэтому мы, собственно, и имеем то, что имеем сейчас: слом сложившегося мироустройства, факт чего признал сегодня даже Госсекретарь США Энтони Блинкен.

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По словам главы американского внешнеполитического ведомства, сейчас «мы переживаем» не просто испытание сложившегося после Холодной войны миропорядка, а его конец. По мнению Блинкена, десятилетия стабильности, безопасности и «торжества» прав человека в мире «уступили место авторитарным и ревизионистским державам». Произошло это всё, справедливо отмечает Блинкен, не сразу, а постепенно, и что конкретно привело к изменению ситуации в мире, ещё предстоит изучать в последующие десятилетия.

Назвать США виновными в крушении своей же мировой системы Блинкен, естественно, не может: главными виновниками разрушения миропорядка с США на вершине этой «пищевой цепочки» Блинкен, естественно, назвал Россию и Китай, которые в рамках своего безграничного партнёрства угрожают миропорядку и даже имеют все возможности это сделать.

С чем вызван приступ осознания действительности господином Блинкеном, неясно, но факт того, что большая часть мира стремится примкнуть к Москве и Пекину, неоспорим. Достаточно взглянуть на вершину этого айсберга в лице расширения БРИКС, ШОС, а также первом в истории G20 саммите, на котором западным странам не удалось продавить свою повестку по ключевым мировым проблемам.

#россия #сша #китай #политика
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