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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса раздосадована тем фактом, что Россия несмотря на санкции нарастила производство всех видов вооружений
Западная пресса раздосадована тем фактом, что Россия несмотря на санкции нарастила производство всех видов вооружений

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Наверное, все помнят эти нелепые во всех аспектах возгласы украинской, а за ней — западной прессы о том, что у России осталось ракет на полтора залпа. Подобные оторванные от действительности «вбросы» начались чуть ли не в марте прошлого года, и уже тогда, если принимать эти заявления всерьёз, РФ должна была выпустить по целям на Украине свои последние ракеты, произведённые ещё, надо понимать, при царе-горохе. Реальность, естественно, диаметрально противоположна пропаганде: ВС РФ не только накапливали высокоточные вооружения, прекрасно понимая, что без силового решения украинской проблемы дело не обойдётся, но и многократно нарастили их производство уже после начала специальной военной операции.

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И вот, сегодня сей факт подтянула американская пресса, в частности, The New York Times, на страницах которой появилась статья, гласящая, что несмотря на санкционное давление Россия сумела значительно нарастить выпуск всех видов вооружений, в том числе танков, ракет, боеприпасов, дронов и всего, что применяется на линии боевого соприкосновения.

Как отметило издание, сейчас одна только Россия производит в 7 раз больше снарядов, чем весь коллективный Запад вместе взятый, а также вдвое (прим. ред.: на самом деле, гораздо-гораздо больше) нарастила производство танков по сравнению с довоенным периодом.

Поскольку на Западе всё неизбежно сводится к деньгам, то и в статье в The New York Times отметили, что десятки миллиардов долларов, которым эквивалентна стоимость переданного Западом в пользу Украины оружия, на деле не столь ошеломляющи в количественном выражении, как может показаться. Дело в том, что на производство тех же пресловутых 155-миллиметровых артиллерийских США тратят от 5 000 до 6 000 долларов за снаряд, в то время как России производство сопоставимых снарядов калибра 152 мм обходится примерно в 600 долларов за снаряд.

В статье заявляется, что это связано с тем, что Москва якобы жертвует безопасностью и качеством, но в реальности мы понимаем, что реальная причина в непомерно раздутом американском военно-промышленном комплексе, кратно более высоких затратах на рабочую силу и на порядок — в плане энергии и ресурсов. Проще говоря, за те же деньги в долларовом эквиваленте Россия может позволить себе произвести в 8—10 раз больше оружия, чем коллективный Запад. И только это имеет значение в индустриальных войнах на истощение: деньги в ствол пушки не затолкаешь, деньгами по военным объектам не постреляешь.

#россия #украина #сша #боевые действия #экономика #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс
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