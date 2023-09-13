Западная пресса раздосадована тем фактом, что Россия несмотря на санкции нарастила производство всех видов вооружений

Наверное, все помнят эти нелепые во всех аспектах возгласы украинской, а за ней — западной прессы о том, что у России осталось ракет на полтора залпа. Подобные оторванные от действительности «вбросы» начались чуть ли не в марте прошлого года, и уже тогда, если принимать эти заявления всерьёз, РФ должна была выпустить по целям на Украине свои последние ракеты, произведённые ещё, надо понимать, при царе-горохе. Реальность, естественно, диаметрально противоположна пропаганде: ВС РФ не только накапливали высокоточные вооружения, прекрасно понимая, что без силового решения украинской проблемы дело не обойдётся, но и многократно нарастили их производство уже после начала специальной военной операции.

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И вот, сегодня сей факт подтянула американская пресса, в частности, The New York Times, на страницах которой появилась статья, гласящая, что несмотря на санкционное давление Россия сумела значительно нарастить выпуск всех видов вооружений, в том числе танков, ракет, боеприпасов, дронов и всего, что применяется на линии боевого соприкосновения.

Как отметило издание, сейчас одна только Россия производит в 7 раз больше снарядов, чем весь коллективный Запад вместе взятый, а также вдвое (прим. ред.: на самом деле, гораздо-гораздо больше) нарастила производство танков по сравнению с довоенным периодом.

Поскольку на Западе всё неизбежно сводится к деньгам, то и в статье в The New York Times отметили, что десятки миллиардов долларов, которым эквивалентна стоимость переданного Западом в пользу Украины оружия, на деле не столь ошеломляющи в количественном выражении, как может показаться. Дело в том, что на производство тех же пресловутых 155-миллиметровых артиллерийских США тратят от 5 000 до 6 000 долларов за снаряд, в то время как России производство сопоставимых снарядов калибра 152 мм обходится примерно в 600 долларов за снаряд.

В статье заявляется, что это связано с тем, что Москва якобы жертвует безопасностью и качеством, но в реальности мы понимаем, что реальная причина в непомерно раздутом американском военно-промышленном комплексе, кратно более высоких затратах на рабочую силу и на порядок — в плане энергии и ресурсов. Проще говоря, за те же деньги в долларовом эквиваленте Россия может позволить себе произвести в 8—10 раз больше оружия, чем коллективный Запад. И только это имеет значение в индустриальных войнах на истощение: деньги в ствол пушки не затолкаешь, деньгами по военным объектам не постреляешь.