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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Британии призвали КНДР прекратить поставлять оружие в Россию
Прекрати поставлять то, не знаю что; туда, не знаю, куда.

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Бытует вполне обоснованное мнение, что обитающие на Туманном Альбионе «элиты» маленько забыли, что собой сегодня представляет их государство, и что не ему указывать другим, как вести себя суверенным странам. Сегодня с официальным визитом в Россию прибыл глава КНДР Ким Чен Ын, где провёл встречу с Владимиром Путиным и целой когортой высших российских чиновников. Переговоры, в рамках которых, естественно, был затронут целый спектр взаимного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, включая наверняка и военное, продолжались около пяти часов, и фактом их проведения серьёзно обеспокоились в Лондоне.

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Как сообщает британская пресса со ссылкой на источники в правительстве, офис премьера Риши Сунака якобы призвал северокорейские власти прекратить якобы поставки вооружений России. На данном этапе никакой официальной информации о том, что КНДР поставляет или собирается поставлять вооружения и/или боеприпасы в РФ, нет и вряд ли будет.

Вам не показалось, что британские власти в очередной раз придерживаются принципа двойных стандартов, в рамках которых им, значит, можно поставлять Украине вооружения, в том числе крылатые ракеты, которыми сегодня был нанесён серьёзный ущерб находящимся на ремонте в Севастополе кораблям ВМФ России, а другим странам помогать России, видите ли, почему-то нельзя. В этом вся западная политика.

Нуждается ли российская армия в северокорейской помощи? Скорее, нет, чем да, это больше КНДР нуждается в российской поддержке, но реальность такова, что боеприпасов к той же ствольной артиллерии много никогда не бывает, а учитывая тот факт, что в рамках специальной военной операции этих боеприпасов расходуется совершенно безумное количество, которого Европа не помнит со времён Второй мировой, то посильная помощь Пхеньяна Москве лишней явно не будет. И не Лондону решать, кто, что, кому и на каких условиях будет поставлять.

#россия #политика #кндр #северная корея
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