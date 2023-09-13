Ну, помимо той, что до него от границ КНДР недалеко.

Как журналисты представляли себе встречу Ким Чен Ына с Владимиром Путиным? Наиболее логичным местом было здание Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, где, к слову, проходила предыдущая встреча двух лидеров в 2019 году. Каково было удивление, когда в реальности встреча Путина с Ким Чен Ыном прошла на территории космодрома «Восточный». Нетривиальное решение, и о том, почему в качестве места встречи был выбран именно космодром, уточнил непосредственно президент России.

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По словам Путина, северокорейский лидер проявляет неподдельный интерес к ракетной технике. Также, как известно, КНДР осваивает космос. Дополнительно президент России подтвердил, что Россия и Северная Корея будут сотрудничать в космической сфере. В частности, рассматривается возможность предоставления КНДР необходимых технологий и ресурсов для создания своей спутниковой группировки.

Переговоры с северокорейской делегацией продолжались порядка пяти часов. В детали стороны вдаваться пока не стали, поэтому логично предположить, что темой переговоров стали вопросы, которые на публику пока вываливать нецелесообразно, а то и вовсе опасно.