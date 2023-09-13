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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск нашёл идеальное объяснение, почему не стал включать Starlink над Крымом по просьбе украинского руководства
И ведь оно лежит на поверхности!

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Американский предприниматель, миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX и просто кумир сотен миллионов людей Илон Маск последние несколько дней вынужден занимать оборонительную позицию, отбиваясь от атак местных американских турбопатриотов, называющих его предателем своей родины за отказ включить Starlink над Крымом в интересах украинских вооружённых сил.

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Маск принял участие в технологической конференции All-In Summit, в рамках которой нашёл идеальное объяснение своему решению. Как справедливо отметил предприниматель, Соединённые Штаты наложили на Россию, в том числе и на Крым, санкции, поэтому работа Starlink над её территорией не допускается.

Как отметил глава SpaceX, украинское правительство не управляет Америкой и американскими компаниями, поэтому по его просьбе «среди ночи» подобные вещи не организуются. С другой стороны, добавил Маск, если бы он получил на то (активацию Starlink над Крымом) прямое указание от президента Соединённых Штатов, то выполнил бы указ.

По словам миллиардера, Украина планировала что-то вроде атаки на Перл-Харбор, но только в современной действительности и против кораблей российского флота, и призывала принять SpaceX участие в этом акте войны.

#россия #украина #сша #боевые действия #spacex #starlink
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