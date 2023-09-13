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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу заявил, что у России нет других вариантов кроме победы в СВО
Намёк на то, что «договорняков» не будет?

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Поскольку российская власть создала вокруг специальной военной операции ореол неизбежности, важности и необходимости, но при этом как будто бы сражаясь в перчатках и одной рукой, то нет ничего удивительного в том, что соответствующим образом к ней относятся и представители СМИ. Поэтому когда сегодня у корреспондента одного из федеральных российских телеканалов представилась возможность «поймать» участвовавшего в переговорах с северокорейской стороной министра обороны Сергея Шойгу, то первым и единственным вопросом стал вопрос о том, какова сейчас обстановка на линии боевого соприкосновения.

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В своём ответе Шойгу косвенно подтвердил приверженность ВС РФ к тактике истощения оппонента, сделав основной упор на то, что сейчас российская армия занимается выбиванием техники и личного состава ВСУ в ходе так называемой активной обороны. Естественно, на каких-то участках вести её проще, на каких-то тяжелее, но в целом задача, поставленная командованием перед войсками, выполняется.

Как добавил Шойгу, у России нет других вариантов кроме как одержать победу в рамках текущего конфликта.

А конфликт, как мы понимаем, уходит куда глубже и шире, чем просто боевые действия на линии боевого соприкосновения, и, мягко говоря, не ограничивается ими.

#россия #украина #политика #боевые действия
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