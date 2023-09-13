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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на «священную борьбу» за свой суверенитет и безопасность
КНДР будет поддерживать РФ в борьбе «против империализма».

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Сегодня на космодроме «Восточный» состоялась встреча президента России Владимира Путина с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. О том, почему для переговоров был выбран именно стратегически важный объект двойного назначения, мы ещё узнаем когда-нибудь в будущем, но речь сейчас не об этом, а о начальных словах Ким Чен Ына в рамках открытой части переговоров.

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Как отметил глава КНДР, Россия сейчас «поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности», бросив вызов противостоящим ей «гегемонистическим силам».

Ким Чен Ын выразил полную поддержку действиям руководства России и выразил надежду на то, что КНДР и РФ всегда будут вместе бороться «против империализма».

Необходимо отметить, что закрытая от взора прессы часть переговоров между российской и северокорейской сторонами, по имеющимся у прессы данным, продолжалась порядка пяти часов. К каким соглашениям пришли стороны, не уточняется, но можно предположить, что были заключены договорённости в рамках военного, экономического и политического сотрудничества двух государств.

Теперь России после одностороннего «развода» с Западом по инициативе последнего больше не нужно оглядываться на то, что думают и говорят в Европе и за океаном, на фоне чего мы и видим активное восстановление отношений с теми, кто своим существованием обязаны России (пусть тогда она и называлась Советским Союзом, но смысл один).

#россия #политика #кндр #северная корея
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