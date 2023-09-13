Сомнительная тема, конечно. Слишком много недостатков у такого решения, и о них должен знать даже Зеленский.

Формально между Россией и Украиной нет никакой войны: РФ проводит, в своей сути, полицейскую операцию по принуждению к миру и выполнению российских требований, Украина — сопротивляется полностью за чужой счёт и чужими средствами. Происходит именно так, потому что России объявление войны с соответствующим правовым режимом внутри страны не нужно, поскольку она и так решает поставленные задачи. С украинской же точки зрения необъявление войны позволяет стране получать западное оружие без автоматического возведения их поставщиков в статус прямых участников конфликта со всеми вытекающими последствиями. Собственно, многие эксперты полагают, что Киев не объявляет формальную войну России только по той причине, что киевскую власть от этого удерживают западные спонсоры, которым отнюдь не хочется стать соучастниками войны и сгореть в ядерном пламени.

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И вот, у бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кива, ссылающегося на свой телефонный разговор с советником Офиса президента Украины, есть якобы информация о том, что Зеленский готов выйти из-под контроля и объявить формальную войну России уже в конце текущей осени.

В Офисе президента, как передаёт экс-депутат, эту гипотетическую возможность связывают с тремя причинами: приструнить ту часть населения, которая выступает против текущего курса Киева, полностью отменить любую возможность проведения выборов, к которой Киев склоняют западные спонсоры, а также объявить тотальную мобилизацию. Ну и, наконец, вернуть украинский «кейс» в западную повестку, из которой он стал заметно уходить, уступая более насущным и реальным проблемам Запада. Дескать, страх перед разрастанием текущего конфликта в глобальную ядерную войну должен вновь заиграть на струнах души среднестатистического западного гражданина.

Как утверждает Кива, продолжая ссылаться на Офис президента, у Зеленского, который фактически загнан в угол, к этому решению уже всё готово. Каким образом и на какие средства Украина будет оснащать солдат, забритых в ВСУ по всеобщей мобилизации, неизвестно. И это ещё одна причина, по которой разговоры о тотальной мобилизации на Украине выглядят как банальные страшилки от квазимастеров пропаганды.