Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский в конце осени готов объявить России войну и начать тотальную мобилизацию — экс-депутат Рады
Сомнительная тема, конечно. Слишком много недостатков у такого решения, и о них должен знать даже Зеленский.

реклама

Формально между Россией и Украиной нет никакой войны: РФ проводит, в своей сути, полицейскую операцию по принуждению к миру и выполнению российских требований, Украина — сопротивляется полностью за чужой счёт и чужими средствами. Происходит именно так, потому что России объявление войны с соответствующим правовым режимом внутри страны не нужно, поскольку она и так решает поставленные задачи. С украинской же точки зрения необъявление войны позволяет стране получать западное оружие без автоматического возведения их поставщиков в статус прямых участников конфликта со всеми вытекающими последствиями. Собственно, многие эксперты полагают, что Киев не объявляет формальную войну России только по той причине, что киевскую власть от этого удерживают западные спонсоры, которым отнюдь не хочется стать соучастниками войны и сгореть в ядерном пламени.

реклама

И вот, у бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кива, ссылающегося на свой телефонный разговор с советником Офиса президента Украины, есть якобы информация о том, что Зеленский готов выйти из-под контроля и объявить формальную войну России уже в конце текущей осени.

В Офисе президента, как передаёт экс-депутат, эту гипотетическую возможность связывают с тремя причинами: приструнить ту часть населения, которая выступает против текущего курса Киева, полностью отменить любую возможность проведения выборов, к которой Киев склоняют западные спонсоры, а также объявить тотальную мобилизацию. Ну и, наконец, вернуть украинский «кейс» в западную повестку, из которой он стал заметно уходить, уступая более насущным и реальным проблемам Запада. Дескать, страх перед разрастанием текущего конфликта в глобальную ядерную войну должен вновь заиграть на струнах души среднестатистического западного гражданина.

Как утверждает Кива, продолжая ссылаться на Офис президента, у Зеленского, который фактически загнан в угол, к этому решению уже всё готово. Каким образом и на какие средства Украина будет оснащать солдат, забритых в ВСУ по всеобщей мобилизации, неизвестно. И это ещё одна причина, по которой разговоры о тотальной мобилизации на Украине выглядят как банальные страшилки от квазимастеров пропаганды.

#россия #украина #боевые действия #психиатрия
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Два корабля Черноморского флота повреждены в результате массированного ракетного удара ВСУ
МИД Китая потребовал от Киева объясниться за «слабый интеллектуальный потенциал» Пекина — Подоляку пришлось оправдываться
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
13
Итоги гоночного уик-энда 9-10 сентября
+
Операция "Наполеон": довольно бюджетный приключенческий фильм из Исландии
2
Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов санкциям Запада
31
США осудили поставку Россией истребителей Су-30СМЭ военному правительству Мьянмы
11
ГАЗ-18 – первая советская малолитражка с коробкой-автоматом
+
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
27
Рецензия на Forza Motorsport: Теплый прием для любителей казуальных гонок
3
Apple представила семейство iPhone 15 и Apple Watch Series 9
5

Сейчас обсуждают

Мираж
15:49
потери РФ 0, потери ваших ВСУ для полной картины описаны, чего не понятно?
Гагин: ВСУ за два дня потеряли несколько десятков человек в боях под Опытным
Kiler
15:48
Больше нету печки я себе батареи поставил
Компания Bitmain сообщила о четвёртой поставке высокопроизводительных Asic-устройств KS3
Мираж
15:47
Шеша топил печку. Через пол часа печка утонула.
Компания Bitmain сообщила о четвёртой поставке высокопроизводительных Asic-устройств KS3
Lubitel 32
15:46
НАдо как можно больше и как можно быстрее чтоб на земле можно было встретить единорога и русалку чаще чем укропа. Укроп должен стать диссертацией криптозоолога в попытке доказать что такой был когда ...
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
Мираж
15:46
тебе не дадут, ты ещё предыдущие 13 кредитов не выплатил
Компания Bitmain сообщила о четвёртой поставке высокопроизводительных Asic-устройств KS3
Kiler
15:44
Зеленский тайно пустил по вене раствор гойды
Зеленский в конце осени готов объявить России войну и начать тотальную мобилизацию — экс-депутат Рады
Bot0-Chat
15:39
А цеха-то у этого заводика eщё целы?
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
Eppius
15:35
Лживый ципсошный вброс! Склады с шторм шэдоу уничтожены, аэродромы уничтожены, пво тоже уничтожено, их самолеты как только взлетают( видимо с полей и с шоссе) сразу уничтожаются нашими системами С400
По Севастополю били украинские самолёты Су-24 с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow
Eppius
15:31
Вы сразу приводите наши потери что бы картина была более полной.
Гагин: ВСУ за два дня потеряли несколько десятков человек в боях под Опытным
Kiler
15:31
Ким уже обратно уехал
Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем