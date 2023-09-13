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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский обвинил ООН в «недостаточно мощном» давлении на Россию
Ты кто, чтобы ООН в чём бы то ни было обвинять?

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Президент Украины Владимир Зеленский настолько встроился в «мир, основанный на правилах», что стал забывать, что эти самые «правила» этот самый «мир» в своём абсолютном большинстве не признаёт. Существует только Устав Организации Объединённых Наций (ООН), который не подразумевает закатывания истерик по поводу и без. К сожалению, закатывание истерик — это конёк нынешней украинской власти, и когда что-то идёт не по плану Киева, там начинают проявлять всю свою инфантильность с обвинением всех и вся вокруг, но только не самих себя.

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Вот и на этот раз президент Украины Владимир Зеленский не выдержал и заявил, что ООН якобы недостаточно «мощно» оказывает давление на Российскую Федерацию. По словам Зеленского, мир в ООН объединяется, но в некоторых решениях — в данном случае в плане давления на РФ — этого объединения не видно.

Вместе с тем президент Украины обвинил страны Евросоюза, которые обходят свои же собственные антироссийские санкции ради решения своих проблем, тем самым позволяя Москве зарабатывать.

Каким образом ООН может оказывать давление на Россию, которая, на минуточку, является постоянным членом Совета Безопасности этой организации, имея право вето, понять поистине трудно. Любые официальные санкции ООН будут тут же заблокированы самой Россией, да и большая часть мира отказываться от взаимовыгодных отношений с Москвой ради того, чтобы ублажить самолюбие президента отдельно взятой и живущей за чужой счёт республики, явно не собирается.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #оон
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