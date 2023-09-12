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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВТО заявили, что антироссийские санкции негативно повлияют на большинство экономик мира
Осознание реальности — оно такое: лучше поздно, чем никогда.

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На что рассчитывали страны коллективного Запада, когда вздумали наложить санкции на экономически развитую державу, которую они таковой, по старой памяти, считать отказывались? Сказать поистине трудно, но результат оказался тяжёлым не только и не столько для России, сколько для тех стран, которые были вынуждены отрезать с Москвой все выстраивавшиеся десятилетиями связи. О том, что развязанная Западом против России санкционная война уже привела и ещё дополнительно приведёт к тяжёлым последствиям для мировой экономики, сегодня стало известно из опубликованного Всемирной торговой организацией (ВТО) отчёта.

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Согласно этому отчёту, наложенные на Россию экономические санкции негативно повлияют на большую часть мировых экономик, при том, что и сама Россия якобы продемонстрирует падение реального ВВП (на самом деле, продемонстрирует она ровно обратное — его рост).

Необходимо помнить, что ВТО отнюдь не является пророссийской организацией, а её аналитики работают в интересах всего мира, в том числе и для той его большей части, которая сохраняет плодотворные отношения с РФ. Отсюда и такие реалистичные и практически лишённые пропаганды отчёты. Потому что пропаганда пропагандой, но когда вопрос касается реальных международных элит и их влияния, правда становится важнее.

#россия #политика #экономика #вто
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