Осознание реальности — оно такое: лучше поздно, чем никогда.

На что рассчитывали страны коллективного Запада, когда вздумали наложить санкции на экономически развитую державу, которую они таковой, по старой памяти, считать отказывались? Сказать поистине трудно, но результат оказался тяжёлым не только и не столько для России, сколько для тех стран, которые были вынуждены отрезать с Москвой все выстраивавшиеся десятилетиями связи. О том, что развязанная Западом против России санкционная война уже привела и ещё дополнительно приведёт к тяжёлым последствиям для мировой экономики, сегодня стало известно из опубликованного Всемирной торговой организацией (ВТО) отчёта.

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Согласно этому отчёту, наложенные на Россию экономические санкции негативно повлияют на большую часть мировых экономик, при том, что и сама Россия якобы продемонстрирует падение реального ВВП (на самом деле, продемонстрирует она ровно обратное — его рост).

Необходимо помнить, что ВТО отнюдь не является пророссийской организацией, а её аналитики работают в интересах всего мира, в том числе и для той его большей части, которая сохраняет плодотворные отношения с РФ. Отсюда и такие реалистичные и практически лишённые пропаганды отчёты. Потому что пропаганда пропагандой, но когда вопрос касается реальных международных элит и их влияния, правда становится важнее.