Поступит приказ из-за океана — как миленькие начнут выдавать.

После начала специальной военной операции с Украины в страны Европы убежали несколько миллионов человек, значительная часть которых — взрослые, здоровые и вполне себе военнообязанные мужики. Каким образом они смогли выехать из страны, находящейся на военном положении, сейчас вопрос для отдельного обсуждения, выходящего за рамки данного материала, но факт остаётся фактом: потенциальных военнослужащих ВСУ в странах ЕС накопилось приличное количество, и Украина, у которой трагически быстро редеет мобилизационный потенциал, явно стремится затащить их обратно на родину, «долг» исполнять.

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Огромная часть беженцев осела в Германии, и вот, как сообщает немецкая пресса, законодательство ФРГ не допускает выдачу лиц, которые находятся в Германии как дезертиры или уклонисты от военной службы. Данные причины попросту не входят в список причин, которые немецкое государство рассматривает как правомерные для экстрадиции находящихся на её территории иностранцев обратно в их собственные страны.

Как уточняется, в немецком законодательстве даже отдельно указано, что страна не выдаёт иностранных граждан, которые отказываются служить в армии на родине «по соображениям совести».

При этом всё же необходимо понимать, что большая часть украинских беженцев осели в России, Польше и странах Прибалтики. Россия, по предельно понятным причинам, никого Киеву выдавать не будет. Чего не скажешь о главных мнящих себя львами котиках Евросоюза. Кроме того, неясно, как будет поступать официальный Берлин, если из-за океана поступит указание о том, что ради интересов Вашингтона на свои законы нужно закрыть глаза.