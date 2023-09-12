Госпожа Бербок, здесь не видеоигра, и за 35 секунд система ПВО на заводе из минералов не построится.

Современная немецкая политическая «элита» продолжает из раза в раз поражать рационально мыслящих людей своими оторванными от реальности заявлениями. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок, которая с необъявленным визитом находилась в Киеве, в интервью немецкой прессе рассказала, как посетила электроподстанцию в украинской столице и осознала важность обороны критически важной инфраструктуры перед началом зимы.

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По словам Бербок, западным «партнёрам» Украины необходимо сделать всё возможное, чтобы защитить энергосистему страны в течение зимы, выстроив вокруг неё своеобразный противовоздушный «зонт».

Свою весомую лепту в этот процесс Германия внесёт, предоставив Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Также Бербок заявила, что попросит союзников хотя бы временно предоставить Украине свои собственные системы противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что в Киеве всерьёз опасаются возможности возобновления российских ракетных ударов по объектам энергетики. Учитывая, что систему на данном этапе невозможно восстановить вследствие отсутствия необходимой совместимой аппаратуры, которая ныне производится только в России, вся энергосистема Украины, которой нанесён 50-процентный ущерб, сейчас держится за счёт массового выезда из страны населения, а также вывода из строя энергоёмких производств. Проще говоря, потребление рухнуло так сильно, что даже 50-процентного потенциала хватает для обеспечения столь снизившихся потребностей. Зимой, по понятным причинам, это положение изменится в худшую сторону.