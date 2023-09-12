Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Германии призвала создать противовоздушный «зонт» над объектами энергетики Украины
Госпожа Бербок, здесь не видеоигра, и за 35 секунд система ПВО на заводе из минералов не построится.

реклама

Современная немецкая политическая «элита» продолжает из раза в раз поражать рационально мыслящих людей своими оторванными от реальности заявлениями. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок, которая с необъявленным визитом находилась в Киеве, в интервью немецкой прессе рассказала, как посетила электроподстанцию в украинской столице и осознала важность обороны критически важной инфраструктуры перед началом зимы.

реклама

По словам Бербок, западным «партнёрам» Украины необходимо сделать всё возможное, чтобы защитить энергосистему страны в течение зимы, выстроив вокруг неё своеобразный противовоздушный «зонт».

Свою весомую лепту в этот процесс Германия внесёт, предоставив Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Также Бербок заявила, что попросит союзников хотя бы временно предоставить Украине свои собственные системы противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что в Киеве всерьёз опасаются возможности возобновления российских ракетных ударов по объектам энергетики. Учитывая, что систему на данном этапе невозможно восстановить вследствие отсутствия необходимой совместимой аппаратуры, которая ныне производится только в России, вся энергосистема Украины, которой нанесён 50-процентный ущерб, сейчас держится за счёт массового выезда из страны населения, а также вывода из строя энергоёмких производств. Проще говоря, потребление рухнуло так сильно, что даже 50-процентного потенциала хватает для обеспечения столь снизившихся потребностей. Зимой, по понятным причинам, это положение изменится в худшую сторону.

#украина #боевые действия #германия #энергетика
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Дания отправит Украине крупнейший пакет военной «помощи» на сумму примерно в $834 миллиона
Лавров предупредил Киев, что чем дольше затягивается переговорный процесс, тем сложнее будет договариваться с Москвой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
51
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
19
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
23
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
179
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
15
Учимся правильно использовать Furmark
12
Итоги гоночного уик-энда 9-10 сентября
+
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
8
Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов санкциям Запада
26
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
27

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
19:48
>Российские зрители ожидали «цифры» два месяца. Зрители типа автора, который пишет про это УГ.
Фильм «Барби» вышел в цифре — с русской озвучкой
Truth Seeker
19:33
"Илон Маск ограничил работу интернета Starlink в районе Крыма, когда ВСУ попытались атаковать морской флот РФ, стоявший в портах." Не совсем верно, Starlink изначально не работал в Крыму. ВСУ просили ...
Илона Маска могут ждать неприятности из-за отказа включать Starlink в Крыму в прошлом году
Rin66
19:28
Пока новая видеокарта едет из Китая, играю на CTX 960 4 ГБ. И если по началу на планете и в космосе было около 20 кадров на средних настройках, то в Новой Атллантиде от 7 до 14 кадров, давно я у уже н...
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Shroud Solo
19:19
Земля и так будет под волнами идти в случаи взрыва
Российские бомбардировщики Су-34 стали применять планирующие авиабомбы ФАБ-1500
Truth Seeker
19:13
Это вам не РФ, которая на государственном уровне отменяет существование целой нации.
Филиппо обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в расизме из-за запретов ЕС для россиян
Galadriil
19:05
Очередное "Болгары восхитились"?
Бронепробиваемость ПТРК «Корнет» поразила китайских генералов
Farhad Nedirov
19:04
Называть это действие "Пожертвованием" не очень правильно
AMD собирается пожертвовать флагманскими видеокартами RDNA 4 ради чипов для ИИ
Даниил Лавкрафт
19:01
Для закоса под "редемпередем два" нужен уже не ремастер, а ремейк. Но ребяты молодцы конечно. Жаль что их по-любому задавят голуби из такетво.
Энтузиасты создают собственный ремастер RDR для ПК, который запускается на эмуляторе Xenia
Пузо
19:01
Готовлюсь к переезду в светоч демократии, говорят там так принято и даже поощеряетя .
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
Александр Бондырев
18:48
Опять нацисты.. .. забудьте вы этот бред,наши царьки идею эту придумали, идёт борьба за ресурсы.
Немецкие БПЛА Vector впервые применены ВСУ для атак на территорию России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем