Потому что требования увеличиваются каждый день. И договариваться надо было максимум 25 февраля 2022 года.

Сейчас в Киеве эту мысль от себя стараются отчаянно отгонять, но от правды не убежишь: военная победа Украины в текущем конфликте чрезвычайно маловероятна, если не сказать невозможна, и чем дольше страна сопротивляется, тем самым нанося ущерб России, тем более жёсткие условия мира будут в конечном счёте поставлены перед киевскими властями. Мыслью, подразумевающей такой расклад, поделился сегодня глава МИД России Сергей Лавров.

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На полях Восточного экономического форума Лавров заявил, что США голосом Энтони Блинкена пытаются переложить на Москву ответственность за срыв переговоров с Киевом, тогда как в реальности это страны Запада сорвали процесс, который начал выстраиваться в некий рациональный диалог весной прошлого года. Также Лавров напомнил, что именно Киев законодательно запретил любые переговоры с Россией.

В заключение глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что чем дольше Киев затягивает переговоры, тем сложнее будет в конечном счёте договариваться. По причине, которую мы уже уточнили в первом абзаце.

Необходимо помнить, что позиция России постоянно ужесточается, и из-за упёртости Киева, проявляемой по указке из-за океана, ВС РФ уже давно предпринимают действия, которые в начале специальной военной операции казались невозможными. В ходе этих действий колоссальный ущерб наносится экономике Украины, а также её потенциалу. Восстановление последствий данного конфликта, который Киев своими же руками продлевает, займёт десятки лет даже при безмерной помощи Запада. Сколько эти последствия будет разгребать Украина, если останется наедине с собой, невозможно даже представить. Сейчас эта мысль головы киевских руководителей не посещает, но рано или поздно задуматься о насущном придётся.