Ну, как «с» Пригожиным. Он там горячительные напитки предлагал.

Евгений Пригожин не всегда был медийным лицом и бравым военачальником-«правдорубом» (а правда у каждого своя). Длительное время основной сферой деятельности Пригожина был ресторанный бизнес, и, в частности, его компания в своё время поставляла продукты питания на саммит G8 в Санкт-Петербурге в 2006 году. Тогда в рамках саммита президенты России и США вместе ужинали, и тогда была сделана фотография, на которой можно заметить чету Бушей и чету Путиных, которым Пригожин предлагает некий изысканный горячительный напиток.

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Учитывая, насколько сильно увеличилось политическое и медийное влияние Пригожина с тех пор, западная пресса разыскала эту фотографию и показала её Джорджу Бушу-младшему — тогдашнему президенту США и участнику застолья на снимке. По словам Буша, он серьёзно удивился, увидев на этой фотографии Пригожина.

Очевидно, бывший президент США не ожидал, что с первого взгляда невзрачный поставщик продуктов питания на крупные мероприятия впоследствии станет персонажем, про которого без устали будет писать западная пресса.

Евгений Пригожин вместе «верхушкой» ЧВК «Вагнер» погиб в авиакатастрофе в Тверской области в конце августа этого года. Расследование данного резонансного и загадочного происшествия ещё ведётся.