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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин предположил, почему Чубайс одним из первых сбежал из России после начала СВО
Естественно, всё было сказано максимально мягко.

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Есть в российской власти, а также в крупном системообразующем бизнесе личности, являющиеся наследием периода тотальной утраты Россией своего суверенитета. Их с каждым годом становится всё меньше в рамках стремительного восстановления этого самого государственного суверенитета, но всё же такие «ребята» остаются. Среди таких личностей был Анатолий Чубайс, на протяжении тридцати лет занимавший то один высокий пост в государственной машине, то другой, и везде после себя оставлявший только разруху, проблемы и несбывшиеся надежды. Искать логику в том, почему Чубайс все 30 лет каким-то образом гадил под носом у власти и смог выйти сухим из воды, не стоит; важно понимать только ключевой тезис: Анатолий Борисович — это осколок периода полностью несуверенной России «девяностых» и «нулевых», и раз всё вышло именно так, значит, по какой-то совокупности причин по-другому было нельзя.

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Поэтому когда РФ начала специальную военную операцию, а коллективный Запад демонстративно объявил об одностороннем разрыве отношений с Россией, испуганный Чубайс в числе первых, взяв ноги в руки, отбыл из страны. Примечательно, что сделал он это тихо, фактически тайно, и российская общественность с высокой долей вероятности об этом даже не узнала бы, если бы не внимательные граждане, зафиксировавшие на фото человека, «похожего на Чубайса», то в Турции, то в Израиле.

Естественно, о передвижениях экс-главы «Роснано» всё известно в Кремле. Поэтому когда президента России в рамках Восточного экономического форума спросили о местонахождении Чубайса, то глава государства не стал открыто публично называть реальную причину, а высказался в формате предположения. По мнению Владимира Путина, отъезд Анатолия Чубайса может быть связан с образованием «огромной финансовой дыры» в структуре «Роснано», а также боязнью беглого топ-менеджера заведения против него уголовного дела. Страх этот, отметил Путин, необоснованный: никакого преследования или уголовных дел против Чубайса не ведётся.

Закономерный вопрос «почему?», учитывая, что про Чубайса все всё знают, никто задать Путину в рамках ВЭФ не осмелился. Но дать на него ответ можно и самостоятельно: как мы уже отметили в первом абзаце, Чубайс — это осколок периода полной утраты Россией своего суверенитета, а, значит, имеет покровителей. Поэтому ему просто разрешили сбежать. Такова большая политика, и натягивать на неё примитивные отношения между людьми не стоит.

#россия #политика
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