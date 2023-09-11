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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдепе заявили, что решение об отправке дальнобойных ракет ATACMS Украине пока не принято
Пока не принято — это не значит не будет принято вообще.

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Дилемма, перед которой стоит сейчас администрация США с поставкой Украине дальнобойных ракетных комплексов ATACMS, продолжает казаться нерешаемой. С одной стороны, часть американских «элит» топит за передачу данных систем вооружений, с другой стороны, американские военные специалисты призывают не увеличивать уровень эскалации конфликта, учитывая, что в реальности ATACMS на ситуацию для Киева никак не повлияет.

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И вот, сегодня в Госдепартаменте США заявили, что решение о поставках ATACMS Украине пока не принято: переговоры продолжаются, но конкретного решения нет.

Напомним, что ATACMS — это баллистические ракеты, способные бить на оперативную глубину: в данном случае до трёхсот километров с места пуска. На момент начала специальной военной операции у Украины имелось приличное количество оставшихся в наследство от СССР/России выполняющих ту же роль оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У», но их судьба оказалась предсказуемой. Причин полагать, что с ATACMS будет иначе, нет.

#россия #украина #сша #боевые действия #atacms
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