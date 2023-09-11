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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Военкор сообщил о возможном уничтожении пяти самолётов ВСУ в ходе утреннего ракетного удара по аэродрому в Кривом Роге
Заранее уточнив, что информация неподтверждённая.

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Сегодня ранним утром в Кривом Роге, Днепропетровская область, завыла сирена воздушной тревоги, после чего тишину нарушила череда взрывов. Детали этого ракетного или беспилотного удара ВС РФ по военному объекту в районе Кривого Рога официально не озвучены, однако с украинской стороны поступило подтверждение ударов по некой инфраструктуре в Днепропетровской области.

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А как мы знаем, там, где нет официальной информации, на помощь спешат военные корреспонденты. В частности, военкор ВГТРК Евгений Поддубный, ссылаясь на свои источники, но заранее предупреждая, что информация неподтверждённая, сообщил, что утренний удар пришёлся на аэродром Долгинцево неподалёку от Кривого Рога. В ходе этого удара, как гласит предварительная известная Поддубному информация, были уничтожены два МиГ-29 и три Су-25 Воздушных сил ВСУ.

Дополнительно военкор уточняет, что на аэродроме могли размещаться ударные беспилотники, а также противорадиолокационные ракеты HARM, и места их хранения также могли стать целями удара.

#россия #украина #боевые действия
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