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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск пояснил, кого считает предателями Америки
Всё чётко, не в бровь, а в глаз.

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На прошлой неделе в Сети с подачи CNN началось бурное обсуждение статьи, из которой следовало, что глава компании SpaceX Илон Маск намеренно не реагировал на требования правительства активировать спутниковый интернет Starlink над Крымским полуостровом, чтобы избежать его использования для наведения морских беспилотников ВСУ на корабли российского флота. Естественно, почитатели Маска тут же разделились на два примерно равнозначных по численности лагеря: одни похвалили бизнесмена за то, что он сделал всё, что от него зависит для избегания эскалации конфликта на Украине, другие стали обвинять его в предательстве Соединённых Штатов.

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При чём тут предательство Соединённых Штатов, понять трудно, но турбопатриотизм на грани безумия — это не только российское или украинское явление, оно в первую очередь американское. Отвечая своим критиканам, Илон Маск напомнил, что Конгресс США войну России не объявлял, формально Вашингтон участником конфликта не является, и если кто-то и является предателем Америки, «так это те, кто меня так называют». Глава SpaceX попросил «очень чётко» передать это всем своим критиканам.

Стоит напомнить, что Илон Маск с самого начала специальной военной операции пристально следит за происходящим, разбирается в предыстории этого конфликта, а также предлагает компромиссные и максимально рациональные варианты выхода из сложившейся ситуации. В Киеве все предложения миллиардера закономерно встречаются истериками и руганью, но бытует вполне обоснованное мнение, что «хотелки» Киева в вопросе урегулирования текущего конфликта учитывать никто не станет, как бы громко там ни кричали о «никаких решений по Украине без Украины».

#украина #сша #боевые действия #spacex #starlink
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