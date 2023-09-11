Похоже, в ЕК поняли, что Европа и до санкций 2022 года-то особо популярностью среди россиян не пользовалась. Все уже наездились и всё увидели.

На днях из стен Еврокомиссии в интерпретации прессы стали поступать сообщения о том, что россиянам будет запрещён въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, а также с личными смартфонами, ноутбуками и другими цифровыми устройствами. Дескать, трудно разобраться, где, когда были эти товары куплены и не являются ли они попыткой россиян обходить санкции, которые, как мы помним из заявлений европейских функционеров, не направлены против простых людей. В общем, сегодня Еврокомиссия внесла ясность в данный резонансный вопрос, нарушающий базовые права и свободы человека в странах, которые так любят создавать иллюзии своей демократичности и свободы.

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Как гласит заявление представителя Еврокомиссии Даниэла Шеридана, следует принимать во внимание тот факт, что пересечение границы с личными «запрещёнными» вещами не означает обхода санкций и призвал таможенные органы ЕС об этом помнить. Впрочем, въезжать в страны ЕС на личных автомобилях россиянам всё ещё будет нельзя.

Насколько большая доля россиян вообще этим занималась, сказать трудно. Важно понимать, что Европа перестала быть одним из ключевых туристических направлений для россиян ещё задолго до массированного незаконного санкционного удара по РФ со стороны США и ЕС, так что туристическая отрасль Евросоюза после одностороннего разрыва отношений с Россией, безусловно, получила болезненный удар, но случилось это задолго до 2022 года: примерно с 2014-го, когда в результате первого санкционного удара и первого обвала рубля отдых в Европе стал слишком дорогим.