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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
СМИ: россиянам запретят ввозить в страны Евросоюза личные смартфоны и ноутбуки под угрозой конфискации
Чувствуете? Дух европейского «дружелюбия» и «толерантности» прям пьянит.

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Сегодня в отдельных российских СМИ появилась информация о том, что россиянам могут запретить ввозить в страны Евросоюза смартфоны, фотокамеры и ноутбуки. Ограничение это появилось в новых таможенных правилах — все перечисленные устройства указаны в приложении XXI к ст. 3i. Там указывается, что перемещение этих гаджетов расценивается как запрещённый импорт.

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Более того, в пояснении Еврокомиссии в разделе с часто задаваемыми вопросами в рамках «корректной интерпретации санкционного законодательства в отношении России» в ответе на вопрос «Могут ли российские граждане временно привозить с собой личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI к ст. 3i, в Евросоюз, например в туристических целях?» дан чёткий отрицательный ответ.

Еврокомиссия отметила, что её службы разработали подобные рекомендации «чтобы предоставить руководящие указания национальным властям, экономическим операторам и гражданам ЕС по приведению в исполнение и интерпретации» соответствующих санкционных законов в отношении России. Еврокомиссия уточнила, что её пояснения носят рекомендательный характер для исполнения санкций, но «толковать законодательство ЕС уполномочен только Европейский суд».

Опрошенные журналистами эксперты туротрасли убеждены, что даже после такого пояснения от регулятора в ЕС в большинстве случаев туристам оставят личный смартфон или ноутбук при пересечении границы, но «многое будет зависит от настроения таможенника и страны, через которую осуществляется транзит». Инсайдеры считают, что теперь у европейских чиновников есть все основания для процедуры конфискации у российских граждан даже личной электроники на границе в определённых случаях. Самый подходящий —если она находится в запечатанной заводской коробке.

#санкции
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