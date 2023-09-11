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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле не видят никаких предпосылок для возобновления переговоров по Украине
Значит, надо продолжать принуждать к этим переговорам.

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Как известно, на Западе очень любят заявлять о том, что это Россия отказывается вести переговоры по Украине. Реальность, конечно, диаметрально противоположная: именно Россия на момент начала специальной военной операции педалировала идею скорейшего завершения боевых действий путём достижения устраивающего Москву дипломатического решения. Оно почти было достигнуто, но вмешательство Лондона в лице тогдашнего премьера Бориса Джонсона сорвало дальнейший переговорный процесс, после чего Киев законодательно запретил любые переговоры и посмел даже поставить перед Москвой ультиматум: вывод всех войск с территорий, считающихся Украиной её собственными, и только после этого можно начинать переговоры.

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Очевидно, что желания Киева оторваны от реальности и призывают, по сути, к российской капитуляции. Так это не работает, а реальность такова, что никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса не было и нет. Об этом сегодня в очередной раз заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью российской прессе.

Песков напомнил и про первоначальный прогресс в переговорах, и их срыв Западом, и то, что военная операция стала вынужденным действием для сохранения безопасности России и защиты её интересов. Проще говоря, если бы проблему можно было решить дипломатией, то она была бы решена мирно, но на Западе избрали курс на конфронтацию.

К сожалению, главный зачинщик конфронтации — Вашингтон — особо от этого конфликта ничего не теряет, ну, кроме денег, которые можно продолжать печатать. Теряют от него в первую очередь Украина, во вторую — Евросоюз, и в третью — Россия. Поэтому в интересах Украины, ЕС и России данный конфликт закончить, пока ещё есть, о чём вообще вести переговоры.

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