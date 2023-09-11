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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили, что роль Всемирной торговой организации «испаряется»
На фоне творящегося беспредела, имеется в виду.

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В чём заключается идея Всемирной торговой организации (ВТО)? Правильно: в упрощении доступа товаров из разных стран на мировые рынки. К сожалению, принципы ВТО попираются теми, кто по недоразумению продолжают считать себя единоличными властелинами этого мира с их незаконной санкционной политикой, в результате чего выясняется, что никаких способов реализовывать заложенные в ВТО, в общем-то, здравые идеи, у данной организации, если того не хотят те или иные страны, нет.

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ВТО никак не может повлиять на введение одними государствами-членами ВТО против других даже не просто санкций, а банальных ограничительных пошлин и проведения политики протекционизма. На что надеялось руководство России, когда втягивало страну в ВТО, непонятно, но реальность сегодня предельно очевидна: смысл этой организации туманен, а её роль в мире «испаряется». По крайней мере, именно такое определение текущей роли Всемирной торговой организации дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии российской прессе.

Будет ли из сложившейся ситуации Россия делать какие бы то ни было выводы, например, о выходе из ВТО в реалиях того, что сейчас силу и влияние набирают такие экономические объединения, как БРИКС и ШОС, пока неясно. С другой стороны, делать поспешные действия не стоит: нынешние несуверенные «элиты» в европейских странах не вечны, и к моменту, когда европейские государства возвратят себе свой суверенитет, принципы ВТО могут оказаться очень даже кстати.

#россия #политика #экономика
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