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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Блинкен вновь переложил на Кремль ответственность за срыв переговоров между Россией и Украиной
Хотя виноваты в этом только Вашингтон и Лондон.

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Вернувшись из своей «командировки» в Киев, государственный секретарь США Энтони Блинкен, естественно, был завален вопросами касательно возможности завершения этого разрушительного для Украины конфликта. Казалось бы, российская сторона неоднократно повторяла, что нужно для окончания боевых действий и установления мира, но в Вашингтоне эти заявления либо не слышат, либо делают вид, что не слышат, поскольку требования России губительны для однополярного мироустройства во главе с Градом на Холме.

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В частности, сегодня Блинкен в очередной раз решил переложить с больной головы на здоровую, заявив, что это со стороны России отсутствуют какие бы то ни было признаки «интереса к дипломатии».

По словам госсекретаря США, переговоры — это как танго, и для них нужны двое. Если российское руководство «проявит такой интерес», продолжил Блинкен, то Вашингтон поддержит Киев. Переговоры, в представлении главы американского внешнеполитического ведомства, «должны отражать суверенитет и территориальную целостность Украины». Легитимные требования и опасения России они отражать, по всей видимости, не должны.

В общем, линия, которую гнёт Блинкен, пока не меняется даже на фоне провала «контрнаступления» ВСУ: Россия по какой-то неведомой причине должна, по сути, капитулировать, и это будет считаться в Киеве и Вашингтоне началом переговоров. К сожалению для господина Блинкена, так это в жизни не работает и работать не будет: сначала должно быть полное прекращение поставок оружия Украине. Кроме того, госсекретарь США, похоже, не сделал домашнее задание и не в курсе того, что ещё в прошлом году киевские власти законодательно запретили все переговоры с российской стороной, тем самым загнав самих себя в фатальную ловушку.

#россия #украина #сша #боевые действия #психиатрия
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