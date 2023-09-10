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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Производство СПГ в России не покрывает спрос на него за рубежом
Нужны новые предприятия по производству сжиженного природного газа.

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Когда страны коллективного Запада в первую очередь себе в ущерб отказались от российского трубопроводного газа, об отказе от российского сжиженного природного газа (СПГ) речи не шло. Как итог, сегодня страны Евросоюза таким образом обходят свои же собственные санкции. Да, СПГ значительно дороже трубопроводного газа, но энергетический голод — не тётка.

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Учитывая, что на российский СПГ существует колоссальный спрос в том числе в Юго-Восточной Азии, возникла ситуация, при которой производство СПГ на сегодняшний день не справляется с запросами потребителей. О том, что России необходимо создавать больше линий сжижения природного газа, заявил сегодня министр энергетики Николай Шульгинов.

По его словам, все существующие мощности производства СПГ уже загружены. Большие надежды министр возлагает на предприятие «Арктик СПГ-2», первая линия сжижения которого заработает на полную мощность в следующем году, позволив увеличить производство сжиженного природного газа примерно на 6,8 млн тонн, а также на план по возведению завода по производству СПГ в Мурманске, суммарная мощность которого составит 20,4 миллиона тонн.

Всего в России к 2030 году намереваются нарастить масштаб производства сжиженного природного газа до 100 миллионов тонн в год.

#россия #экономика #энергетика #природный газ #спг #сжиженный природный газ
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