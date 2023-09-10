Самое время в ГШ ВСУ пригласить Вааса.

Одержимость киевских властей Крымом вынуждает их идти на всё более безбашенные шаги. Уже неоднократно ВСУ отправляли в направлении полуострова десантные группы на поставленных им из США быстроходных катерах Willard Sea Force, и каждый раз эти попытки заканчивались фиаско: либо эти катера вместе с личным составом топили самолёты морской авиации Черноморского флота, либо сами десантные группы, испугавшись последствий, возвращались восвояси.

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Сегодня утром история для очередной десантной группы закончилась закономерно: как сообщило Минобороны России, к северо-востоку от острова Змеиный — в западной части акватории Чёрного моря — были уничтожены три направлявшихся в сторону Крыма быстроходных военных катера Willard Sea Force с десантными группами ВСУ.

Отобьёт ли эта история командование ВСУ от желания осуществлять дальнейшие попытки устроить высадку на Крымском полуострове, вопрос открытый. Судя по удивительному упорству, которое за чужой счёт проявляют украинские власти в отношении данного конфликта, нет, не отобьёт.