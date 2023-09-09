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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Индии объявил о запуске Всемирного биотопливного альянса
Идея в высшей степени сомнительная.

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Хотя в сегменте пассажирского транспорта идёт уверенная тенденция к «электрификации», но в плане грузовых перевозок, а также морского транспорта разумом все прекрасно понимают, что столь грандиозная идея без революции в производстве аккумуляторов попросту невозможна: требуются слишком большие мощности, обеспечить которые на сегодняшний день могут только старая-добрая «солярка» или же специальное тяжёлое судовое топливо — в простонародье мазут.

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Поскольку никуда от этой действительности пока не деться, а следовать «зелёной» повестке надо, в мире набирает популярность так называемое биотопливо: этилированный в разных пропорциях бензин, а также биодизель, который получают из обычного растительного масла с помощью химических реакций. И вот, быть на острие этого процесса пожелала Индия: премьер-министр этой страны Нарендра Моди в рамках саммита G20 объявил о запуске Всемирного биотопливного альянса и призвал всех к нему присоединиться.

Дополнительно Моди призвал принять инициативу, по которой в мире будет использоваться в основном этилированный бензин с 20-процентным содержанием этанола.

Эксперты не первый год и не первое десятилетие скептически относятся к идее «биотоплива». Причины на то вполне существенные. Во-первых, при политике производства биотоплива значительная часть плодородных земель должна уходить на производство технических культур, которые истощают почву, в результате чего её приходится, образно говоря, заваливать удобрениями. Во-вторых, физические и химические свойства тех же биодизеля и этилированного бензина уступают своим «стандртным» собратьям. В-третьих, подобный подход возможен только в странах, где урожай собирается по несколько раз в год — то есть, мягко говоря, далеко не везде. И в-четвёртых, производство биотоплива отражается на стоимости продуктов питания, поскольку возникает конфликт интересов: расходовать плодородные земли под технические культуры или же под продовольственные.

Насколько востребованным станет членство во Всемирном биотопливном альянсе, покажет время.

#экономика #индия #энергетика #g20
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