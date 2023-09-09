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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава британского Генштаба испытал «сильные эмоции» от кадров уничтожения танка Challenger 2 на Украине
И причина нетривиальная.

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Кадры уничтожения танка Challenger 2 на Украине облетели уже весь мир. Почему так получилось, объяснить несложно: во-первых, речь идёт о конфликте на Украине, во-вторых, о западной технике, в-третьих, о танке, для которого этот конфликт стал дебютным в плане реальных боевых действий против настоящей регулярной армии первого класса. И дебют, как мы понимаем, не удался: Challenger 2 был уничтожен в первом же бою первым же попаданием из ПТРК «Корнет».

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Подтвердили уничтожение «Челленджера» и в Генштабе британской армии. В частности, начальник британского Генштаба генерал сэр Патрик Сандерс в комментарии изданию Forces заявил, что испытал «сильные эмоции» от кадров уничтоженного Challenger 2.

Эмоции были вызваны тем фактом, что Сандерс, по его словам, скорее всего, был на том самом танке. Что скрывается за этим заявлением, не вполне ясно: скорее всего, начальник британского Генштаба имеет в виду, что забирался на все передаваемые Украине «Челленджеры». По мнению Сандерса, экипаж танка выжил, хотя как оно было на самом деле, мы, пожалуй, не узнаем. Характер горения танка привёл многих экспертов к выводу, что спастись экипаж физически не мог — просто не успел бы.

По сведениям российских властей в Запорожской области, на сегодняшний день уничтожено уже два Challenger 2 и ещё шесть готовятся к этой участи. По крайней мере, российской разведке известно о шести британских танках, расположенных недалеко от линии боевого соприкосновения на запорожском направлении.

#россия #украина #боевые действия #танки #великобритания #британия #challenger 2 #англия
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