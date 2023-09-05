Первым делом, естественно, в Британии.

Сегодня в Сети был зафиксирован на видео первый уничтоженный не только в рамках конфликта не Украине, но и в истории вообще британский танк Challenger 2. То, что именно этим всё и закончится, было очевидно с момента оглашения Лондоном факта передачи Киеву данных танков, но для западной прессы, похоже, это стало неожиданностью. По крайней мере, британское издание The Guardian уже опубликовало кадры горящего Challenger 2, который был подбит под Работино на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения.

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Журналист The Guardian отмечает, что на кадрах действительно запечатлён Challenger 2 — это видно по характерной танковой пушке, а также по общему силуэту танка. Что привело к уничтожению танка, неизвестно, но варианты в реалиях текущего конфликта могут быть самые разные: от мины и артиллерийского снаряда до управляемой авиационной противотанковой ракеты.

Как отмечается в статье, с момента своего введения в строй и по сегодняшний день Challenger 2 ни разу не был потерян в бою. Один раз Challenger 2 потеряли в результате дружественного огня в Ираке в 2003 году, но от вражеского огня — ни разу. Что ж, когда-то это должно было случиться: всё-таки бой против настоящей регулярной армии, имеющей тотальное превосходство в технологиях, артиллерии и авиации — это не то же самое, что конфликты низкой интенсивности против инсургентов на Ближнем Востоке.

Всего Британия передала Украине четырнадцать «Челленджеров». Многие эксперты полагают, что введение данных танков в бой свидетельствует о задействовании в рамках «контрнаступления» последних резервов ВСУ. Данная информация отлично ложится на сведения Минобороны России о потерях ВСУ за три месяца активных боевых действий в рамках «контрнаступа».