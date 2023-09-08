Основной рынок сбыта — Европа.

Французский автопроизводитель Peugeot собирается анонсировать новое поколение компактных кроссоверов 3008 только 12 сентября (то есть, в грядущий вторник), но в Сеть утекли официальные изображения новинки в плохом качестве. Производитель решил оригинальным образом исправить недочёт «утечки» и сам опубликовал фотографии кроссовера, но уже в хорошем качестве. Изображения с интерьером авто появлялись чуть ранее, сейчас черёд настал экстерьера.

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Про Peugeot 3008 нужно знать, что это первая серийная модель корпорации Stellantis на электромобильной модульной платформе STLA Medium. Новинка получила покатую корму и своим силуэтом тяготеет больше к купе, хотя сама Peugeot говорит про лифтбек с полноценной дверью багажника. И не стоит забывать, что перед нами полноценная «электричка», поэтому в названии кроссовера прописала буква «E» — Peugeot E-3008.

Производитель пока не дал утвердительного ответа насчёт того, будет ли в новом поколении 3008 модели с классическим двигателем внутреннего сгорания. Если предположить, что им ещё найдётся место, то они будут построены на базе прошлой платформы EMP2 — среди автопроизводителей разделение на платформы в зависимости от силовой установки давно считается нормальным явлением.

Принимая во внимание особенности платформы STLA Medium, можно считать, что Peugeot E-3008 может получить в своей максимальной комплектации батарею ёмкостью 98 кВт-ч с максимальным запасом хода на одном заряде более 700 км по циклу WLTP. О силовых установках кроссовера производитель в подробностях всё расскажет уже на следующей неделе.

Основной рынок сбыта Peugeot E-3008 — европейский. Автомобильные критики убеждены, что основным конкурентом на этом рынке для автомобиля станет новый Renault Scenic, дебют которого состоялся в начале этой недели.