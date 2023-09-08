Комплексы продолжают брать верх над разумом.

Странное поведение, к которому привыкли украинские «дипломаты» на фоне того, что коллективный Запад готов спустить на тормозах любое перегибание ими палок, лишь бы только они продолжали использовать свою страну в качестве антироссийского тарана, уже потихоньку начинает выливаться и на Китайскую Народную Республику.

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Началось всё с того, что вчера Мариуполь проездом в Крым посетила группа китайских блогеров вместе с оперной певицей Ван-Фан, которая исполнила китайскую версию песни «Катюша» внутри восстанавливаемого мариупольского драмтеатра. Поскольку в нашу информационную эпоху новости распространяются по планете со скоростью, близкой к скорости света, киевские власти одними из первых узнали о том, что группа китайских блогеров и артистов приехала в страну без их, видите ли, на то приглашения.

Возможно, в Киеве забыли, что больше не контролируют эту территорию, но фантомные боли остаются, поэтому сегодня в МИД Украины позволили себе резкое высказывание в адрес Китая. Как отметил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, Киев уважает территориальную целостность Китая и ожидает от Пекина аналогичных действий. В связи с этим Украина затребовала от Поднебесной объяснений, каким образом, а также с какой целью группа граждан Китая находилась на территории, которую Украина продолжает воспринимать как часть своей.

По словам Николенко, на Украине могут запретить въезд китайским артистам. Трудно сказать, сильно ли по этому поводу китайские артисты расстроятся, равно как неизвестно, посещают ли они Украину вообще.

Что же до цели визита китайских блогеров в Мариуполь и Крым, то она простая и озвучивать её китайскому руководству не нужно, поскольку это сделали сами «виновники» новостей. По их словам, они приехали посмотреть на возрождение Крыма и Донбасса.