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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дрон-камикадзе «Ланцет» метким попаданием уничтожил РСЗО «Град» ВСУ
Там, впрочем, и не сильно меткого достаточно.

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Поскольку конфликт на Украине — это в основном борьба артиллерии (как ствольной, так и реактивной), и у кого её больше, тот и победит, то ключевой задачей является сделать так, чтобы соотношение своей артиллерии и артиллерии противника постоянно увеличивалось в свою пользу. Делается это двумя способами одновременно: наращиванием выпуска новой артиллерии на оборонных заводах, а также уничтожением артиллерии оппонента.

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Со второй задачей активнейшим и крайне эффективным образом справляются дроны-камикадзе «Ланцет», и сегодня в Сети появились очередные такие кадры, на которых можно заметить ничего не подозревающую установку реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ, по которой впоследствии прилетает крупная разновидность «Ланцета».

Необходимо понимать не только масштаб нашпиговывания Украины западной военной техникой, но и то, сколько военного наследства ей осталось от СССР/России в 1991 году. В своё время Украина, располагавшись на западных границах СССР/России, была, по понятным причинам, под заглушку набита оружием и различными системами. В значительной степени всё это у Киева осталось, да и западные спонсоры с удовольствием выгребли всё, что ещё оставалось в странах бывшего Варшавского договора. Так что процесс, обратный милитаризации, не так быстр и прост, как кому-то могло казаться на момент начала специальной военной операции.

#россия #украина #боевые действия #"ланцет"
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