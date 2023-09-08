Не о том тебе думать сейчас надо, Володя.

Под так называемое контрнаступление ВСУ Соединённые Штаты выгребли из своих европейских «союзников» всё, что у них было: в бой отправились и французские «колёсные танки», и немецкие «Леопарды», и британские «Челленджеры», немыслимое количество стрелкового оружия, бронемашин, бронетранспортёров, БМП, и всё — западного производства. Отрывали фактически от себя — данных образцов техники и в самой Европе-то немного. Сейчас вся эта техника стоит и ржавеет в уничтоженном виде в полях вдоль линии боевого соприкосновения, не добившись фактически никаких результатов. На фоне всего происходящего, и скрывать и забалтывать это уже невозможно, коллективный Запад начал снижать поставки техники Украине.

реклама

Уменьшаются поставки вооружений, причём как в количественном, так и в денежном выражениях. Как следствие, снижаются темпы ведения боевых действий. Сегодня эти факты с нескрываемым чувством огорчения признал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского «лидера», замедляются «все процессы»: от введения новых антироссийских санкций до поставок вооружений. Также Зеленский признал тотальное господство России в воздухе над линией боевого соприкосновения: «Если нас в небе нет, а Россия есть, то они останавливают нас с неба».

К слову, разговоры о новых антироссийских санкциях и впрямь затихают. Не потому что отношение к РФ на Западе меняется, а потому, что больше санкционировать уже нечего.