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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ООН готов на все российские условия для возобновления «зерновой сделки» — СМИ
Ну, хорошо, ООН готов. Коллективный Запад-то готов все до единого российские условия выполнить?

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Поскольку с украинским зерном, продающимся, как известно, по бросовым относительно стандартных европейских и американских ценам, связана способность коллективного Запада сдерживать бешеную инфляцию хотя бы в ключевых сферах — продуктах питания — то и вопрос продолжения так называемой зерновой сделки здесь уже больше шкурный, чем какой бы то ни было ещё. Впрочем, судя по поведению стран коллективного Запада, их «элиты» и так всё устраивает, потому что в противном случае все требования России по «зерновой сделке» давным-давно были бы выполнены — и не просто, а сторицей.

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Пока что же за Запад отдувается генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гуттериш. Как передаёт немецкий таблоид Bild со ссылкой на «конфиденциальное» письмо генсека ООН министру иностранных дел России Сергею Лаврову, организация готова пойти «на все условия» России, чтобы возобновить так называемую зерновую сделку.

Согласно сведениям Bild, ООН выступает за отмену санкций против «Россельхозбанка» и переподключение его к SWIFT (с целью возможности осуществления транзакций от стран Запада). Также уточняется, что секретариат ООН уже провёл переговоры с Германией, Бельгией, Испанией и Нидерландами о разблокировке своих портов для российских кораблей с удобрениями и продовольствием.

Насколько данная информация является «уткой», пока сказать трудно. Ясно одно: с уничтоженной портовой инфраструктурой с Украины что бы то ни было вывозить будет проблематично. А Россия с 19 июля решительно демонстрирует, что без её ведома ничего в Чёрном море происходить не будет.

#россия #политика #оон #"зерновая сделка"
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