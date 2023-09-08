В числе переданных машин как полностью новые образцы, так и прошедшие капитальный ремонт.

За счёт многократного наращивания выпуска военной продукции в России был отмечен двухзначный рост валового внутреннего продукта. Что стало причиной необходимости наращивания выпуска продукции военной промышленности, пожалуй, объяснять не нужно, но факт остаётся фактом: в ведение Минобороны регулярно передаются всё новые и новые партии либо полностью современной военной техники и оборудования, либо её прошедшие капитальный ремонт и модернизацию выпущенные ранее образцы. Сегодня госкорпорация «Ростех», объединяющая под собой практически весь российский военно-промышленный комплекс, сообщила об отправке в войска очередной партии боевых машин пехоты БМП-3. Часть из свежей партии представляет собой полностью новые БМП-3, часть — прошедшие капитальный ремонт.

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Как сообщил «Ростех», предприятие Курганмашзавод, выпускающее данную бронетехнику, за восемь месяцев текущего года в 2,2 раза увеличило объём выпуска продукции по сравнению с прошлым годом. Здесь необходимо помнить, что переход российского военно-промышленного комплекса на военные рельсы начался именно в прошлом году, поэтому 2,2-кратный рост по сравнению с 2022 годом — это в кратном выражении куда более значительный рост по сравнению с годом 2021-м.

Новые БМП-3 экипируются защитными противокумулятивными решётками и бронеэкранами: по статистике «Ростех», на сегодняшний день выпуск данных комплектов дополнительной защиты бронетехники увеличен в 30 раз по сравнению с прошлым, опять же, уже поворотным для российского ВПК годом.