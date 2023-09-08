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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне подтвердили, что снаряды с обеднённым ураном будут доставлены на Украину к моменту поставки танков M1 Abrams
Чтобы сразу — в полном «эквипе», и в бой: на минные поля, против «Корнетов» и «Аллигаторов».

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На днях стало известно, что Пентагон всё-таки решил отправить на Украину танковые снаряды с сердечниками из обеднённого урана. Решение неоднозначное, его уже успели осудить в ООН и государствах, пострадавших от применения таких боеприпасов, но с каких пор Вашингтону есть до этого дело? Так что снаряды едут, и должны прибыть в место назначения примерно одновременно с танками M1 Abrams, для которых эти снаряды и предназначаются.

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О том, что эти два процесса собираются синхронизировать, заявила пару часов назад официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх, параллельно выразившая уверенность в том, что снаряды с обеднённым ураном станут для Украины подспорьем в деле противодействия российской армии.

Снаряды с обеднённым ураном являются подкалиберными бронебойными: за счёт обеспечиваемой сердечником из обеднённого урана массы и высокой скорости самого подкалиберного снаряда подобные боеприпасы способны «прошивать» броню незащищённого другими средствами танка.

Токсичная пыль, которая образуется при разрушении снаряда с обеднённым ураном, приводит к нарушениям здоровья у проживающих на территории, где подрывались такие снаряды, людей и животных. Поэтому российским войскам необходимо сделать всё возможное (и невозможное тоже), чтобы выявить американские снаряды с обеднённым ураном в месте их хранения, уничтожив их непосредственно там. В прошлый раз — когда аналогичные снаряды передала Британия — получилось.

#россия #украина #сша #боевые действия #m1 abrams #обеднённый уран
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